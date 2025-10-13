A pesar de la deuda provincial, la delegación madariaguense viajó a los Juegos Bonaerenses

MADARIAGA

Aun en un contexto de dificultades financieras y con una deuda pendiente por parte del Gobierno de la Provincia, la delegación de General Madariaga emprendió esta mañana su viaje hacia Mar del Plata para participar en la instancia final de los Juegos Bonaerenses 2025.





El contingente, integrado por 110 personas entre competidores, docentes y acompañantes, fue despedido por familiares, amigos y funcionarios del Ejecutivo local antes de iniciar el recorrido hacia “La Feliz”.





La participación en esta etapa final implica para el Municipio una erogación superior a los 53 millones de pesos, de los cuales la comuna solo recibió $6.256.200 el pasado viernes por parte de la Provincia.





Días atrás, varios intendentes mantuvieron una reunión con el subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo, para gestionar la transferencia de los fondos faltantes necesarios para afrontar los gastos que demanda la competencia.





Pese a la situación económica, el Municipio realizó un importante esfuerzo logístico y presupuestario para garantizar la presencia de los representantes locales en la competencia más importante del deporte amateur provincial.





Durante la jornada de hoy, los participantes realizarán su ingreso a los hoteles y se instalarán en la ciudad. A partir de las 14 horas, está previsto el acto de apertura oficial en el sector de Las Toscas, que contará con la presencia de autoridades provinciales, deportistas destacados de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) y un espectáculo musical de cierre.