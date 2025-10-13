Quiénes son los tres argentinos liberados por Hamas tras el acuerdo con Israel

NACIONALES





Los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn fueron los argentinos liberados este lunes por Hamas en el marco de la primera fase de un plan de alto el fuego acordado con Israel, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los hermanos Cunio fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 con su familia cuando se escondían en el cuarto de seguridad del domicilio de David en el kibutz de Nir Oz. Para obligarlos a salir, los asaltantes incendiaron la casa.

Su familia contó con el mayor número de rehenes capturados, con un total de ocho. Sharon Aloni Cunio (34 años), esposa de David Cunio (35), así como sus dos hijas gemelas de tres años, su hermana Danielle Aloni (44) y la hija de esta (5) fueron liberadas durante la tregua de una semana de noviembre de 2023.

En tanto, la novia de Ariel Cunio, Arbel Yehoud, de 28 años, fue liberada el 30 de enero pasado.





El realizador israelí Tom Shoval presentó en febrero en la Berlinale la película "Carta a David", que homenajeaba a David Cunio y recibió en septiembre el premio Ofir (equivalente israelí de los Óscar) al mejor documental.

En 2013, David Cunio y su hermano gemelo Eitan habían presentado en el festival berlinés la cinta "Youth", en la que interpretan a los personajes principales, bajo la dirección de Shoval.

Eitan Cunio escapó de las manos de Hamás escondiéndose en su refugio de Nir Oz. Los dos hermanos gemelos tienen el mismo tatuaje de tres estrellas verde oscuro en la muñeca.

Este lunes, antes de ser liberados, ambos pudieron mantener un contacto con su familia cuando todavía no había sido entregados por el grupo terrorista. En la plaza de los Rehenes, donde una multitud celebró la liberación de todos los secuestrados, se escuchó una parte de la entrevista que le realizaron a su mamá.

“Usted pudo hablar con su hijo por videollamada. ¿Qué le dijo?”, le preguntaron a la mujer, que respondió: “No escuché nada de lo que dijo, había demasiado ruido, no me importa, está libre”.





Por su parte, Eitan Horn también fue secuestrado aquel mismo día en el kibutz Nir Oz. Su hermano Iair fue liberado en febrero y en septiembre redobló el pedido de liberación de Eitan, en una nota con Clarín.

En marzo, Hamas difundió un video propagandístico en el que se lo veía despidiéndose de Eitan. La familia Horn dijo que verlo en ese video “les rompió el corazón”.

“Desde que Iair volvió con nosotros, no ha dejado de pensar en Eitan y en todos los demás rehenes que conoció en cautiverio y que siguen allí”, dijo la familia en un comunicado.

Eitan, educador, trabajó durante mucho tiempo con diferentes movimientos juveniles, con los que estuvo también en Perú.

"Es todo lo que estábamos esperando estos dos años. Pero siempre supimos y tuvimos confianza en que iba a volver a casa", admitió un primo de Eitan, en declaraciones a TN.

De Nir Oz, además, entre otras personas, Hamas se llevó el 7 de octubre de 2023 a Shiri Bibas y sus dos hijos Ariel y Kfir, de 4 años y 8 meses y medio, quienes se convirtieron en Israel en el símbolo de la tragedia que afectó al país ese día con el ataque sin precedente de Hamás, y de la movilización para la liberación de los rehenes. Sus cuerpos sin vida fueron entregados en febrero de este año.

Yarden Bibas, el padre de los niños, marido de Shiri y restante integrante de la familia argentino israelí, había sido liberado días antes.