Laurta va a la cárcel de Bouwer: qué encontraron en el cuarto del hotel en donde lo detuvieron

NACIONALES

Luego de que el doble homicida Pablo Laurta fuera detenido en un hotel de Gualeguaychú cuando intentaba cruzar la frontera hacia Uruguay, trascendió qué encontraron en el cuarto en el que estaba alojado.

Personal de la Policía de Entre Ríos llevó a cabo un allanamiento en la habitación del Hotel Berlín de la ciudad entrerriana y dio con una pistola Bersa calibre 380, una suma de dólares y de pesos, tanto argentinos como uruguayos, chips de celulares, más de cinco teléfonos móviles y una computadora, de acuerdo a TN.

En tanto, el asesino uruguayo será trasladado a la cárcel de Bouwer, a la vez que será sometido a pericias psiquiátricas para determinar si padece trastornos mentales, lo que será clave para dilucidar si es imputable o no, según La Voz.

Asimismo, Laurta está acusado por doble homicidio agravado por violencia de género y por uso de arma de fuego, mientras que se analizan las circunstancias respecto de la tenencia del pequeño, de acuerdo al mencionado medio cordobés.

Investiga el fiscal Gerardo Reyes, del Fuero de Violencia Familiar de Córdoba, quien está a cargo de la pesquisa por el doble femicidio y por el secuestro del niño.