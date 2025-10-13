PINAMAR: Robaron en la casa del conductor radial Nicolás Barbieri y se llevaron dinero y computadora

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Pinamar, donde delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la calle De la Calandria al 1600 y sustrajeron diversos elementos de valor.

La víctima, identificada como Nicolás Barbieri, de 42 años, locutor y residente en el lugar, denunció que se había ausentado de su domicilio el sábado por la noche, dejando todo cerrado y con la alarma activa.

Diez minutos después, recibió un llamado de la empresa de seguridad por la activación del sistema. Al regresar, constató que autores ignorados habían forzado una ventana del sector de la cocina para ingresar.

Del interior se llevaron una notebook Lenovo gris y negra de 14 pulgadas, una PlayStation 5 con dos joysticks, además de dinero en efectivo en pesos y dólares.

En el caso interviene la Unidad Fiscal de Instrucción N° 5 de Pinamar, que lleva adelante la investigación para dar con los responsables del robo.