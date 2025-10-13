PINAMAR: Asalto, golpes y robo en la Terminal de Ómnibus deja a un joven con traumatismo de cráneo

ZONALES

Un joven de 23 años identificado como Mario Gustavo Estigarribia Ferreira, de nacionalidad paraguaya y residente en Ostende, denunció haber sido brutalmente agredido y asaltado por un grupo de entre cinco y diez personas en la zona de Bunge y Jason, en Pinamar.





Según relató la víctima, el hecho ocurrió mientras se encontraba junto a su pareja despidiendo a un familiar en la terminal de colectivos. En ese momento fue abordado por el grupo, que comenzó a golpearlo violentamente y luego le sustrajo su teléfono celular Samsung A10S de color negro y su billetera con documentación personal, incluido su DNI.





A raíz de la golpiza, Estigarribia sufrió hematomas y un traumatismo de cráneo.





En el caso interviene la UFI N° 5 de Pinamar, que investiga el hecho caratulado como “Lesiones y Robo”.