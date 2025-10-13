PINAMAR - PRIMERO EN CNM: Fin de semana largo con ola de robos en distintas partes del partido

ZONALES





El fin de semana largo llegó con gran cantidad de turistas al Partido de Pinamar, pero también con una preocupante seguidilla de hechos delictivos que se registraron entre el viernes y el domingo en distintas zonas de Pinamar, Ostende y Cariló. La mayoría de los casos tuvieron lugar mientras los propietarios se encontraban fuera de sus viviendas, aunque también hubo un violento ataque en la vía pública. Todas las causas quedaron a cargo de la UFID N° 5 de Pinamar.





Uno de los primeros hechos denunciados fue el del locutor Nicolás Daniel Barbieri, de 42 años, domiciliado en Pinamar. El viernes por la noche, tras ausentarse de su vivienda en De la Calandria al 1600, recibió un llamado de la empresa de seguridad por la activación de la alarma. Al regresar constató que autores desconocidos habían violentado una ventana de la cocina y sustraído una notebook Lenovo, una PlayStation 5 digital con dos joysticks, dinero en efectivo en pesos y dólares, y otros elementos de valor.





Pocas horas después, un odontólogo de 50 años, denunció un hecho similar en su vivienda de Fragata Libertad al 1800. Los delincuentes forzaron una ventana balcón, ingresaron y se llevaron tres televisores de gran porte, una notebook Dell, tarjetas bancarias y una importante suma de dinero, cercana al millón de pesos y tres mil dólares. Además, el profesional constató daños en la bocina de la alarma de seguridad.





En otro punto de la ciudad, un robo fue evitado gracias al rápido accionar policial. En la intersección de Eros y Náiades, un vecino alertó mediante el sistema Ojos en Alerta la presencia de un hombre intentando abrir vehículos estacionados. Personal policial interceptó al sospechoso de 30 años, y en situación de calle y domiciliado en Ostende. Entre sus prendas se halló la billetera robada a un constructor de 73 años que había sufrido la sustracción minutos antes desde su camioneta Toyota Hilux. Fue aprehendido y se le secuestraron las pertenencias de otras presuntas víctimas.





También el sábado se registró otro robo en una vivienda de Barlovento al 1800, donde la víctima de 64 años, advirtió que desconocidos habían forzado una puerta balcón mientras él se encontraba fuera. Los ladrones se llevaron ropa, un bolso rojo, calzado y una campera importada. En el lugar quedaron registros de cámaras que serán aportados a la investigación.





Minutos más tarde, un hombre de 39 años, denunció que al regresar a su domicilio de De las Almejas al 200 encontró la casa revuelta y constató el robo de una notebook Dell, parlantes, auriculares, anteojos, mochilas, un perfume y más de un millón de pesos en efectivo. Los delincuentes habían forzado una persiana y una ventana del living para ingresar.





Otro hecho fue descubierto por un hombre de 48 años, quien regresó a su casa de Calle Circe 89 luego de haber estado ausente desde agosto. Allí constató que autores desconocidos habían roto una ventana trasera y se llevaron tres televisores, indumentaria y tres vehículos: una moto Yamaha WR450F, un cuatriciclo Yamaha Raptor 700 y un Suzuki LTZ 400. En este caso no había alarma activa ni cámaras de seguridad.





En la terminal de colectivos Mario Gustavo Estigarribia Ferreira, un joven paraguayo de 23 años domiciliado en Ostende, fue golpeado por un grupo de entre cinco y diez personas cuando se encontraba junto a su pareja. Los agresores le sustrajeron su teléfono celular Samsung A10S y su billetera, y el joven sufrió hematomas y un traumatismo de cráneo. Pudo reconocer a tres de los atacantes, todos vecinos de Ostende.





La serie de hechos continuó en Cariló, donde turistas fueron víctimas de robos en viviendas de alquiler. En una propiedad ubicada en Paraíso 481, una mujer de 26 años, denunció que mientras se encontraba en la playa, delincuentes forzaron una puerta lateral y se llevaron un dron DJI, una notebook Dell, un Apple Watch, auriculares AirPods, un reloj Tommy Hilfiger y 4.000 dólares.





Pocas horas después, una farmacéutica de 60 años oriunda de Tigre, denunció que ladrones ingresaron a su vivienda de Chuña 778 sin ejercer violencia y le robaron una mochila de marca, dinero en efectivo, perfumes, lentes, joyas, tarjetas y aparatos electrónicos. También sustrajeron pertenencias de su grupo familiar. La alarma no se encontraba activa al momento del robo.





En total, durante el fin de semana largo se registraron al menos ocho hechos delictivos entre robos a viviendas, hurtos y agresiones violentas, en su mayoría ocurridos durante las horas de la tarde y la noche. también hubo otras denuncias por aperturas y hurtos en rodados.



