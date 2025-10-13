Se inauguran los Juegos Bonaerenses: con la presencia de Kicillof, más de 30 mil deportistas y shows en Las Toscas

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y al subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, encabezará este lunes 13 de octubre en Mar del Plata la ceremonia de apertura de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, que reúne a más de 30 mil finalistas de toda la Provincia en la principal competencia deportiva y cultural del país.
El acto, que se desarrollará a partir de las 14 en Las
Toscas, contará además con la presencia de deportistas bonaerenses que se
destacaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) y un importante
show musical.
Este evento, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes y en articulación con el
Instituto Cultural, es una propuesta que integra a todos los distritos de la
provincia de Buenos Aires, generando el espacio deportivo y cultural más
convocante del país.
Este año, con 480 mil inscriptos, se superó el récord de
2024 y desde su implementación ininterrumpida, a partir de 1992, los Juegos
promueven el acceso a la actividad física y a la expresión cultural, fomentando
la identidad local y bonaerense.
Los Juegos Bonaerenses se llevan adelante en tres etapas. La
instancia local comenzó en junio y a lo largo de dos meses, los 135 distritos
compitieron en las diferentes disciplinas para poder obtener sus
clasificaciones a la etapa regional. Superada esta primera etapa, se puso en
marcha la instancia mencionada dándole continuidad a la competencia provincial.
Luego fue el turno de la Interregional para los deportes de equipo, donde las
16 regiones se reagruparon en 8 zonas, antes de arribar a la Final en Mar del
Plata.
Entre las principales novedades de esta edición, se destacan
la incorporación de las disciplinas taekwondo ITF y pesca en juveniles, en
donde además se agregaron las pruebas de lanzamiento de disco y martillo en
atletismo, y también se adaptó el hockey a la modalidad de 11 jugadores.
Asimismo, en la categoría intergeneración, se añadieron nuevas actividades como
bochas, sapo y fútbol tenis, que se suman a las ya existentes orientación, tejo
y truco.
A la vez se mantienen los formatos de competencia, en
relación al año pasado, tanto en los deportes para personas con discapacidad
como en las actividades culturales para adultos mayores, y se agregó la prueba de acrobacia aérea en Juveniles de
Cultura. También la categoría para trasplantados con sus tres disciplinas
habituales: atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa.
La Rambla, con actividades abiertas para el público
Del martes 14 al viernes 17 de octubre, de 10 a 18 hs, en el
marco de la semana de la Final de los Juegos Bonaerenses 2025, la Plazoleta
Almirante Brown en la rambla de Mar del Plata será un punto de encuentro con
actividades abiertas al público, muestras artísticas y propuestas
participativas impulsadas por la Provincia.
El espacio contará con la participación de los ministerios
de Desarrollo de la Comunidad, Salud, Ambiente, Mujeres y Diversidad Sexual,
Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, Hábitat y Desarrollo Urbano,
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, junto al Instituto Cultural, el
Ministerio de Turismo y la FeDUA.
Entre las propuestas se destacan las charlas sobre nutrición
y psicología deportiva, las presentaciones de freestyle, danzas urbanas y
disciplinas escénicas, y los espacios permanentes de recreación, ajedrez
gigante, música y deportes.
Además, estará presente la Feria del Mercado de Productores
Familiares de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de
la Comunidad, con la participación de emprendedores bonaerenses que ofrecerán
productos regionales y de la economía social.
