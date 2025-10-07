Quién es "el Loco David", el nuevo sospechoso en el caso por el triple crimen de Florencio Varela

La investigación por los asesinatos de Brenda Del Castillo,
Morena Verdi y Lara Gutiérrez sumaron un nuevo sospechoso. Se trata de una
persona apodado "el Loco David" o "Tarta", un ciudadano
peruano que habría actuado como sicario en el triple crimen de Florencio
Varela.
Una testigo clave y el detenido Víctor Sotacuro lo señalaron
en sus indagatorias frente al fiscal Adrián Arribas, por lo que lo convierte en
uno de los involucrados con más poder en el caso.
Crimen de Florencio Varela: los testimonios sobre "el Loco David"
Mónica Débora Mujica, pareja de Sotacuro, relató que aquel
viernes 19 de septiembre que el detenido fue contactado por un tal “¿"El
Loco David" para que lo busque en una vivienda en Florencio Varela.
En su declaración, al ser consultada sobre si puede aportar
datos personales de "Loco", respondió: "Se llama David, pero no
tengo la menor idea del apellido. Es gordito, pelo cortito, morochito, de
aproximadamente 30 años, nacionalidad peruano".
"Vive en la villa, creo que en la manzana 29. Conozco
su casa, entras por un pasillo chiquito que entra a un callejón donde hay otro
tope y luego está su casa, creo que la puerta es negra. Al lado vive una amiga
y por eso lo vi entrar al señor muchas veces ahí", sumó.
"En realidad al Loco lo conozco como el ‘Tarta’ ya que
cuando habla tartamudea. Es conocido en el barrio", recordó Mujica.
Además de la mujer, quien también mencionó a David fue
Sotacuro, al explicar que fue contratado para un viaje en remise y, que después
del caso fue amenazado, por lo que decidió fugarse a Bolivia por “miedo”.
Los investigadores tienen como principal sospecha que el
"Tarta" fue quien llevó hasta el lugar a las tres víctimas del crimen
de Florencio Varela por pedido de Tony Janzen Valverde Victoriano (Pequeño J).
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes