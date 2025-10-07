Ayacucho tendrá su fiesta de la Repostería criolla y buscará premiar la mejor pastafrola

ZONALES





Ayacucho se prepara para celebrar una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Repostería Criolla, que se desarrollará los días 18 y 19 de octubre en el Galpón de la Fiesta del Ternero, con entrada libre y gratuita.





La propuesta, impulsada por la Unión de Artesanos de Ayacucho junto a la Municipalidad, reunirá a reposteros, artesanos y emprendedores de distintas localidades. Durante dos jornadas, los visitantes podrán disfrutar de una amplia muestra de productos caseros, arte regional y espectáculos en vivo.





Uno de los momentos más esperados será el concurso a la mejor pastafrola, donde los participantes presentarán sus creaciones ante un jurado que evaluará sabor, textura y presentación. Cada concursante podrá optar entre los clásicos rellenos de membrillo o batata, en busca del título a la mejor versión del tradicional postre argentino.





La programación incluye además shows musicales, exhibiciones de danza, cocina abierta, sorteos y un espacio gastronómico con elaboraciones típicas. Desde la organización adelantaron que habrá presencia de artistas de Tandil y otras ciudades vecinas, junto a jóvenes emprendedores que se suman por primera vez a la feria.





En diálogo con Radio Ayacucho, Ricardo Loray y Susana Isassi, referentes de la Unión de Artesanos, destacaron que “la preparación está en su etapa final” y remarcaron que la intención es ofrecer “una fiesta ordenada, familiar y con gran participación de la comunidad, en vísperas del Día de la Madre”.





Durante las jornadas se proyectarán publicidades en pantalla y espacios de locución, destinados a colaborar con el sostenimiento de los números artísticos que cerrarán cada día. Además, la Unión de Artesanos celebrará este año su 40º aniversario, que será recordado con una actividad especial en noviembre.





Con una propuesta que combina sabor, identidad y creatividad, la Fiesta de la Repostería Criolla se afianza como un clásico del calendario ayacuchense, donde el espíritu artesanal y las recetas tradicionales se dan cita en un entorno de encuentro y celebración.





Con datos de Urgente Ayacucho