Buscan a una joven de 22 años en Entre Ríos: encontraron su auto abandonado y crece la preocupación

NACIONALES

La localidad entrerriana de Gobernador Mansilla atraviesa horas de angustia por la desaparición de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que fue vista por última vez el viernes a la noche, cuando salió de su casa a bordo de un Chevrolet Corsa Classic y se le perdió el rastro.

Tras la denuncia, la investigación se centra en un solo detenido: un hombre conocido como “Pino”, de 55 años.

El último rastro y su auto abandonado





La denuncia por la desaparición de la joven se radicó el sábado a las 22, cuando los familiares, desesperados, recurrieron a la Policía en busca de ayuda.

De inmediato, la Fiscalía activó un operativo de búsqueda que dio su primer resultado cerca de las 4 de la mañana del domingo, cuando la Policía encontró el auto de Daiana abandonado en un camino vecinal a dos kilómetros y medio de Gobernador Mansilla.





El vehículo fue secuestrado y personal de Criminalística de Paraná trabaja en pericias técnicas para buscar pistas que faciliten la búsqueda de la joven.

Con el correr de las horas y a raíz del testimonio de vecinos, surgieron varias líneas de investigación. Una de ellas derivó en el allanamiento que colocó en el centro de la investigación al hombre apodado “Pino”.

Dos allanamientos y un detenido clave





Según el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, los peritajes iniciales confirmaron que Magalí mantuvo comunicación con “Pino” antes de desaparecer. Por eso, el lunes se allanó un galpón que el hombre alquila en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo.

El operativo, bajo la orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera y la fiscal Emilce Reynoso, terminó con la detención del sospechoso, que se resistió con un arma de fuego. En ese procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares y armas.

Por estas horas, las autoridades investigan cuál era el vínculo que existía entre el detenido y Magalí. “No es familiar ni persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existe algún vínculo”, explicó Silva.





Operativo con drones, canes y equipos especiales





La búsqueda de la joven de 22 años se amplió con recursos técnicos y humanos de distintas áreas de la fuerza provincial. “Estamos trabajando con drones de alta generación, equipos de rastreo con canes y personal especializado en búsqueda de personas”, detalló Silva.

El operativo incluye rastrillajes coordinados en zonas rurales y caminos vecinales, con la participación de efectivos de distintas departamentales. “El objetivo es dar con el paradero de la chica lo antes posible”, subrayó el funcionario.

Y completó: “Por el momento no podemos hacer públicas las hipótesis, pero se trabaja intensamente en todos los frentes”.

Piden la colaboración de la comunidad





El jefe policial pidió la colaboración de la población: “Si alguien tiene información, puede acercarse a cualquier dependencia policial o comunicarse al 101, incluso de forma anónima. Toda información será tratada con la debida reserva”.

Silva confirmó además que “no es la primera vez que Daiana se ausenta del domicilio”, pero destacó que “nunca antes había cortado toda comunicación con su familia”, lo que encendió las alarmas y motivó la denuncia inmediata.