Buscan a una joven de 22 años en Entre Ríos: encontraron su auto abandonado y crece la preocupación

La localidad entrerriana de Gobernador Mansilla atraviesa
horas de angustia por la desaparición de Daiana Magalí Mendieta, una joven de
22 años que fue vista por última vez el viernes a la noche, cuando salió de su
casa a bordo de un Chevrolet Corsa Classic y se le perdió el rastro.
Tras la denuncia, la investigación se centra en un solo
detenido: un hombre conocido como “Pino”, de 55 años.
El último rastro y su auto abandonado
La denuncia por la desaparición de la joven se radicó el
sábado a las 22, cuando los familiares, desesperados, recurrieron a la Policía
en busca de ayuda.
De inmediato, la Fiscalía activó un operativo de búsqueda
que dio su primer resultado cerca de las 4 de la mañana del domingo, cuando la
Policía encontró el auto de Daiana abandonado en un camino vecinal a dos
kilómetros y medio de Gobernador Mansilla.
El vehículo fue secuestrado y personal de Criminalística de
Paraná trabaja en pericias técnicas para buscar pistas que faciliten la
búsqueda de la joven.
Con el correr de las horas y a raíz del testimonio de
vecinos, surgieron varias líneas de investigación. Una de ellas derivó en el
allanamiento que colocó en el centro de la investigación al hombre apodado
“Pino”.
Dos allanamientos y un detenido clave
Según el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, los peritajes
iniciales confirmaron que Magalí mantuvo comunicación con “Pino” antes de
desaparecer. Por eso, el lunes se allanó un galpón que el hombre alquila en la
esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo.
El operativo, bajo la orden de la jueza de Garantías Silvina
Graciela Cabrera y la fiscal Emilce Reynoso, terminó con la detención del
sospechoso, que se resistió con un arma de fuego. En ese procedimiento, los
agentes secuestraron teléfonos celulares y armas.
Por estas horas, las autoridades investigan cuál era el
vínculo que existía entre el detenido y Magalí. “No es familiar ni persona
cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existe
algún vínculo”, explicó Silva.
Operativo con drones, canes y equipos especiales
La búsqueda de la joven de 22 años se amplió con recursos
técnicos y humanos de distintas áreas de la fuerza provincial. “Estamos
trabajando con drones de alta generación, equipos de rastreo con canes y
personal especializado en búsqueda de personas”, detalló Silva.
El operativo incluye rastrillajes coordinados en zonas
rurales y caminos vecinales, con la participación de efectivos de distintas
departamentales. “El objetivo es dar con el paradero de la chica lo antes
posible”, subrayó el funcionario.
Y completó: “Por el momento no podemos hacer públicas las
hipótesis, pero se trabaja intensamente en todos los frentes”.
Piden la colaboración de la comunidad
El jefe policial pidió la colaboración de la población: “Si
alguien tiene información, puede acercarse a cualquier dependencia policial o
comunicarse al 101, incluso de forma anónima. Toda información será tratada con
la debida reserva”.
Silva confirmó además que “no es la primera vez que Daiana
se ausenta del domicilio”, pero destacó que “nunca antes había cortado toda
comunicación con su familia”, lo que encendió las alarmas y motivó la denuncia
inmediata.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes