MADARIAGA: Se llevó un pack de gaseosas de un supermercado céntrico

Una imagen del supermercado La Guardia de Sarmiento casi
Uruguay se conoció este mediodía y muestra a un ladrón que hurtó un pack de
gaseosas Coca Cola que estaban en la vereda listas para ser ingresadas al
local.
Por ser horario de alta concurrencia y tras el paso del
camión repartidor, tradicionalmente las bebidas son entradas en horarios de
baja concurrencia.
Esto fue aprovechado por un hombre que fue captado por una
de las cámaras de seguridad quien se llevó el pack completo que parece ser de
gaseosas de medio litro; lo que fue detectado minutos después por el
comerciante.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes