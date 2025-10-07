MADARIAGA: Se llevó un pack de gaseosas de un supermercado céntrico

Una imagen del supermercado La Guardia de Sarmiento casi Uruguay se conoció este mediodía y muestra a un ladrón que hurtó un pack de gaseosas Coca Cola que estaban en la vereda listas para ser ingresadas al local.

Por ser horario de alta concurrencia y tras el paso del camión repartidor, tradicionalmente las bebidas son entradas en horarios de baja concurrencia.

Esto fue aprovechado por un hombre que fue captado por una de las cámaras de seguridad quien se llevó el pack completo que parece ser de gaseosas de medio litro; lo que fue detectado minutos después por el comerciante.







