PINAMAR (VIDEO): Le pidieron 10 millones por 9 noches de alojamiento en Cariló y analiza seriamente irse a Brasil en el verano

ZONALES

En TikTok una mujer comentó los valores que considera desmedidos en la costa atlántica para la próxima temporada de verano luego de pedir presupuesto para viajar, en enero, junto a su esposo y sus dos pequeños hijos.

El fin de semana tomó la decisión de empezar a averiguar destinos para debatir familiarmente qué es lo que harán durante las semanas de descanso que tengan en el verano.

Sofía Melgarejo relató que pidió presupuestos para Mendoza, córdoba y sitios de la costa que van desde Pinamar hasta Villa Gesell. Tampoco dejó exenta a la costa norte de Brasil en donde también escribió a agencias de turismo tan sólo para hacer una comparación.

“Estoy anonadada” arrancó diciendo al querer remarcar un presupuesto que llegó de un Apart Hotel en Cariló. Por 9 noches, con desayuno, le pidieron $10.043.000 a pagar un 50% ahora y el resto al llegar al alojamiento el 3 de enero.

“Los precios de la costa eran una guasada. Que lo puedas pagar no justifica que valga eso”, reprochó sobre varias de las respuestas que le fueron llegando vía email.

Sofía se preguntó cómo es que se hace una base de cálculo ya que le ofrecen, si paga todo hoy en efectivo, rebajarle el precio a $6.527.950; lo que da un descuento cercano a los 4 millones de pesos.

“Me parece muchísimo y es un montón. Ahora entiendo cómo la gente se va a la mierda” explicó al relatar que un paquete a San salvador de Bahía en Brasil con pasajes y hotel le sale menos de $6.000.000 y sin tener que hacer ningún tipo de viaje en auto hasta el centro turístico.

“Yo se que Cariló, Pinamar y Mar de las Pampas son lugares más caro pero éstos valores son excesivos. Son como 1.000.000 por día”, dijo al cerrar el video.