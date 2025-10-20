MAR DE AJÓ: Tiene 3 años, debe ser operada y la cirugía sale 42 millones de pesos

ZONALES





Emma, una nena de tres años de Mar de Ajó, necesita una cirugía urgente para detener la desviación en su columna causada por una enfermedad poco frecuente. Su familia lanzó una campaña solidaria para reunir los fondos.





Emma padece neurofibromatosis y escoliosis neuromuscular, un cuadro que le provoca una peligrosa desviación en la columna. Los médicos del Hospital Garrahan, donde es atendida, recomendaron una intervención inmediata para colocarle dos barras de cromocobalto, dos conectores y 14 tornillos, pero los insumos —si se tramitan por el banco ortopédico estatal— podrían demorar entre 12 y 20 meses.





Ante la urgencia, sus padres, Oscar y Luciana, iniciaron una cruzada solidaria para conseguir el dinero necesario y realizar la operación de manera privada, cuyo costo asciende a 42 millones de pesos; según informó el portal Costa de Noticias.





La familia lanzó la campaña “Todos por Emma”, a través de redes sociales, donde difunden un alias para colaborar:

👉 Alias: TODOS.POREMMA (a nombre de Luciana Flores)

📞 Teléfono: 2257 58 8662

“Nos dijeron que los insumos podrían tardar hasta 20 meses. Los médicos nos recomendaron que busquemos otra vía para no esperar tanto”, explicó Oscar, el papá de Emma.





Como parte de la iniciativa, el Club Villa Clelia de Mar de Ajó cedió su predio para realizar un festival solidario el 15 de noviembre, con el fin de recaudar fondos y continuar visibilizando el caso.





La familia agradece cada aporte y pide ayuda para que Emma pueda acceder cuanto antes a la cirugía que le permitirá mejorar su calidad de vida.