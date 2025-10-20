MAR DEL PLATA: El mes que viene el José María Minella será entregado para su remodelación y explotación

La firma brasileña Revee, que resultó adjudicataria de la
concesión del estadio José María Minella y los espacios comunes del Campo de
los Deportes Teodoro Bronzini finalmente tomará posesión del predio el próximo
5 de noviembre, fecha en la que está prevista la firma del contrato con el
Municipio. El acuerdo pondrá fin a un proceso que se extendió por casi dos
meses más de lo previsto, tras una serie de ajustes técnicos y administrativos
que demoraron la formalización del vínculo.
A partir de esa jornada, la empresa quedará en condiciones
de iniciar las obras comprometidas en la licitación, que contemplan una
inversión millonaria y un plazo de concesión de 30 años. El cronograma original
establecía que los trabajos comenzarían en octubre, pero la postergación del
acto de firma obligó a modificar los tiempos y reprogramar el inicio de las
intervenciones en el estadio de fútbol y el Polideportivo.
Según el plan presentado por Revee, las primeras tareas se
concentrarán en el Minella, donde entre noviembre y diciembre se prevé
desmontar el techo de la platea cubierta, una de las zonas más deterioradas del
estadio. Durante enero, la empresa suspenderá momentáneamente las obras para
avanzar con la explotación comercial del predio, retomando en abril las
reformas estructurales de mayor envergadura.
En paralelo, el Polideportivo Islas Malvinas quedará dentro
de una segunda etapa de intervención, programada para marzo de 2026, con
mejoras en infraestructura y espacios de uso público.
Con la firma del contrato y el inicio de los trabajos, el
Municipio buscará dar por concluido uno de los procesos más extensos y
discutidos de los últimos años, que redefine el futuro del principal complejo
deportivo de Mar del Plata.
