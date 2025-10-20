MAR DEL PLATA: El mes que viene el José María Minella será entregado para su remodelación y explotación

ZONALES





La firma brasileña Revee, que resultó adjudicataria de la concesión del estadio José María Minella y los espacios comunes del Campo de los Deportes Teodoro Bronzini finalmente tomará posesión del predio el próximo 5 de noviembre, fecha en la que está prevista la firma del contrato con el Municipio. El acuerdo pondrá fin a un proceso que se extendió por casi dos meses más de lo previsto, tras una serie de ajustes técnicos y administrativos que demoraron la formalización del vínculo.

A partir de esa jornada, la empresa quedará en condiciones de iniciar las obras comprometidas en la licitación, que contemplan una inversión millonaria y un plazo de concesión de 30 años. El cronograma original establecía que los trabajos comenzarían en octubre, pero la postergación del acto de firma obligó a modificar los tiempos y reprogramar el inicio de las intervenciones en el estadio de fútbol y el Polideportivo.

Según el plan presentado por Revee, las primeras tareas se concentrarán en el Minella, donde entre noviembre y diciembre se prevé desmontar el techo de la platea cubierta, una de las zonas más deterioradas del estadio. Durante enero, la empresa suspenderá momentáneamente las obras para avanzar con la explotación comercial del predio, retomando en abril las reformas estructurales de mayor envergadura.

En paralelo, el Polideportivo Islas Malvinas quedará dentro de una segunda etapa de intervención, programada para marzo de 2026, con mejoras en infraestructura y espacios de uso público.

Con la firma del contrato y el inicio de los trabajos, el Municipio buscará dar por concluido uno de los procesos más extensos y discutidos de los últimos años, que redefine el futuro del principal complejo deportivo de Mar del Plata.