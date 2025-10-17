PINAMAR: Expulsaron “de por vida” al jugador que anoche golpeó a un árbitro en la Liga Municipal de Futsal

ZONALES

Christian Hernández fue expulsado de por vida de todas las actividades o certámenes deportivos que organice el municipio de Pinamar después del escándalo desatado en la noche del jueves durante un partido de la Liga Municipal de Futsal que coordina la secretaría de deportes de ese municipio.

El jugador dio dos golpes de puño al árbitro Cristian Escobar tras recibir una tarjeta roja y tener que abandonar el juego. Esto ocurrió durante el encuentro entre Crucero vs La Reco. El partido quedó suspendido tras el hecho y el juez fue a realizar la denuncia por lesiones a la comisaría de Pinamar.

Todo ocurrió durante la victoria parcial de Crucero por 5 a 1.

Además, la secretaría de deportes expulsó del torneo al equipo La Reco dado que en una reunión preparatoria del torneo se había acordado que que no se iban a aceptar actos de violencia o indisciplina.