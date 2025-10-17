A nueve días de las elecciones legislativas, Javier Milei retomará la campaña con un acto en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

NACIONALES

En la recta final hacia los comicios del próximo 26 de octubre, el presidente encabezará esta tarde una actividad junto al intendente local Diego Valenzuela, con quien busca fortalecer el voto libertario en el distrito y reducir la ventaja que Fuerza Patria obtuvo en septiembre, cuando le sacó más de 13 puntos de diferencia.





El encuentro se realizará desde las 17 horas en la Plaza de los Aviadores, en Ciudad Jardín, y contará también con la presencia de la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, y del primer candidato a diputado nacional por la Provincia, Diego Santilli.





“Hay que achicar la brecha con el kirchnerismo en Buenos Aires si queremos tener un buen resultado a nivel nacional”, señalaron a Clarín fuentes cercanas a La Libertad Avanza.





Tras su reciente viaje a Estados Unidos, Milei continuará el fin de semana con actividades en el interior del país: el sábado visitará Santiago del Estero y Tucumán, donde también desplegará su estrategia de cierre de campaña.