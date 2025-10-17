En un brutal caso de maltrato animal un hombre azotó a un perro contra el suelo y fue increpado por dos ciclistas





Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran cómo el agresor persigue al animal hasta alcanzarlo, lo levanta y lo azota violentamente. En medio del ataque, dos ciclistas que pasaban por el lugar se detuvieron y enfrentaron al hombre, lo que permitió que el perro lograra escapar.





El video comenzó a circular en redes sociales y provocó una ola de repudio. La periodista Yanina Latorre fue una de las figuras que difundió el material, pidiendo la identificación del agresor. Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque. Vecinos de la zona expresaron preocupación por la violencia del hecho y exigieron que las autoridades intervengan.





El episodio reavivó el debate sobre la aplicación de la Ley Nacional 14.346, que sanciona con penas de prisión a quienes ejerzan actos de crueldad o maltrato hacia los animales.









Este caso se conoció pocas horas después de otro episodio aberrante ocurrido en Sauce Viejo, donde un menor de edad se filmó torturando a su perro y colocándole un huevo hirviendo en la boca. Gracias a la viralización del video, rescatistas lograron identificar al joven y poner al animal a salvo.