En el Día de la Lealtad, Kicillof afirmó que Bessent es el nuevo ministro de Economía y cruzó a Milei: “Fue a pedir la escupidera a EE.UU.”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este viernes
un acto por el día de la lealtad en la Quinta de San Vicente y lanzó duras
críticas a Javier Milei por los acuerdos con Estados Unidos y el rumbo de la
gestión económica.
Secundado en el escenario por los candidatos de Fuerza
Patria Jorge Taiana y Juan Grabois, Kicillof dijo que la visita de Milei a
Donald Trump en la Casa Blanca fue "una de las escenas de humillación y
entrega nacional más vergonsoza" y señaló, a modo de chicana, que Scott
Bessent es "el nuevo ministro de Economía" del país.
Fue muy enfático Kicillof al cuestionar a Milei por la
gestión económica y se refirió a una frase del mandatario en la que criticó a
quienes advertían que mucha gente no llega a fin de mes. "Contestó el
desvergonzado del Presidente que eso no es verdad porque si no habría por las calles
fallecidos y muertos", lo cruzó.
Y fue más allá: "Mirá Milei, mirá nuestro nuevo
ministro de Economía Bessent, mirá, en Argentina lo que está pasando es que,
como la plata no alcanza, las familias están atravesando un récord de
endeudamiento con tarjetas, con el banco. Y los últimos numeros muestran que
ese endeudamiento récord se ha convertido en impagos, en morosidad".
Para el gobernador bonaerense, la situación "es una
catástrofe social, un desastre económico, productivo y laboral", y
"tiene un único responsable y se llama Javier Milei".
Y siguió con las críticas al Presidente por sus vínculos con
Estados Unidos: "Vimos el otro día una de las postales, una de las escenas
de humillación y entrega nacional más vergonsoza. Vimos un Presidente al que ni
siquiera lo quisieron traducior porque no les importa ni una palabra de lo que
dice".
Fue enfático, además, en calificar como un "rotundo
fracaso" la gestión de la economía. "Fue a buscar los recursos del
campo, los del Fondo, los del blanqueo y ahora a pedirle la escupidera al
Tesoro norteamericano. Cuatro salvatajes. Nadie que está bien o tiene éxito
necesita que lo salven cuatro veces", sentenció.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
