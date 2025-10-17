MADARIAGa – PASÓ EN CNM 93.3: “Hoy por hoy la mala noticia es que no hay dinero para inyectar en el bolsillo de los trabajadores”

MADARIAGA





Esta mañana se desarrolló una nueva reunión de la Mesa Salarial en el Municipio, donde participaron los gremios que representan a los trabajadores y las autoridades del Poder Ejecutivo para analizar la situación económica y los reclamos del sector. El encuentro se dio en un contexto de creciente malestar entre los empleados municipales, especialmente en el área de salud, donde el personal de enfermería mantiene tareas pasivas en reclamo de una mejora salarial.





Por parte del Ejecutivo estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Emilio Gomory, y el secretario de Coordinación, Miguel Vallo. En representación del Sindicato de Trabajadores Municipales asistió Julio Srur, quien luego habló con CNM Radio 93.3 durante el pase entre los programas Informe Central y Un Gran Día.





Srur describió el panorama como “una situación muy difícil, tal vez la más complicada de los últimos años”, y aseguró que el sindicato se retiró del encuentro “con una mano atrás y otra adelante”.





“No tenemos ningún tipo de respuesta concreta. Es una situación muy complicada, donde se replantean muchas cosas"





Según explicó, uno de los temas centrales fue la deuda de más de mil millones de pesos que mantienen prestadoras como IOMA y OSPRERA con el área de salud, cifra que equivale a una masa salarial completa de un mes.





“El intendente viene gestionando para destrabar esa situación, pero mientras tanto no hay posibilidad de inyectar dinero en el bolsillo de los empleados municipales”, sostuvo Srur.





El dirigente gremial adelantó que el compromiso del Ejecutivo es volver a reunirse dentro de unos 15 días para evaluar si hubo resultados en la recaudación de la moratoria, el control de obras no declaradas o un eventual pago de coparticipación.





“Hoy por hoy, no hay margen para otorgar aumentos. Es una mala noticia, y si me preguntan, no estoy conforme. Hay una necesidad económica real en los trabajadores”, remarcó.





Durante la mañana, un grupo de enfermeras del hospital se concentró frente al Municipio en señal de apoyo a la mesa de negociación.





Pese a la falta de avances, Srur destacó que el diálogo sigue abierto:





“El lápiz se sigue afinando y los números no dan. Se cortaron horas extras y eso repercute directamente en la economía de muchos compañeros. Algunos peleaban el mes con las horas extras, pero al cortarse ese ingreso, la situación se hace insostenible.”





La próxima reunión será clave para definir si el Ejecutivo logra una recomposición de ingresos que permita mejorar la situación salarial del personal municipal.