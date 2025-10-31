Milei se enfoca en el armado del nuevo Gabinete: los posibles integrantes y los tiempos del anuncio oficial

NACIONALES





Tras la reunión que Javier Milei tuvo con los gobernadores este jueves, en Casa Rosada evitan hablar sobre los cambios que habrá en el Gabinete. O, mejor dicho, sobre quiénes serán empoderados por el Presidente como interlocutores válidos frente a la Cámara de Diputados, Senadores y los mandatarios provinciales.

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad y senadora electa, asoma como posible jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. En Diputados, Luis Petri podría tener un rol central para negociar las reformas estructurales que impulsa el Gobierno, junto a Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja.

No obstante, las dudas aparecen sobre quién será el elegido para articular los pactos con las provincias. “Para avanzar en este conjunto de acuerdos (como la reforma laboral y tributaria) voy a necesitar un conjunto de actores que puedan ser interlocutores válidos (...) ante los gobernadores”, sostuvo Milei en A24, tras la cumbre en Casa Rosada.

Sin embargo, no dio definiciones sobre quién sería aquel elegido para hablar directamente con los mandatarios provinciales. “Voy a hacer los cambios cuando los considere necesarios”, afirmó el Presidente.

En ese contexto, vuelve a asomar la interna que existe entre Santiago Caputo, el asesor presidencial, y Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Ambos fueron personas que a lo largo de la gestión mantuvieron relaciones con las provincias, pero ahora, la necesidad de una definición concreta sobre el rol que cada uno deberá asumir -para no pisarse- se expone públicamente.

En la entrevista que dio este jueves, Milei aseguró que “es una posibilidad” que el asesor presidencial ocupe un cargo concreto en esta nueva etapa de la gestión y esquema de poder. La declaración del Presidente abrió nuevamente la puerta a una incógnita que sobrevuela Balcarce 50: ¿si Caputo entra, Francos deja su función en el Gobierno?

Además, aún sigue latente aquel trascendido que supone que Manuel Adorni podría ocupar el puesto de Francos, mientras que el rol de Santiago Caputo sería encargarse de las relaciones con los gobernadores y la articulación de acuerdos sin necesidad de tener una firma y un cargo oficial.

En ese contexto, fuentes cercanas a los participantes de la reunión entre Milei y los gobernadores aseguraron que Santiago Caputo habría sido una de las pocas personas del oficialismo que habló durante la cumbre, además del presidente.

Mientras que un sector del Gobierno sostiene que las modificaciones del Gabinete -además de los cambios naturales- se acelerarán, otros creen que el Presidente esperará el momento adecuado. Es decir, sostienen que tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones, es mejor dejar las nuevas definiciones para momentos de mayor tensión.