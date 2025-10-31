Milei recibió a los gobernadores: pidió apoyo para el presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y del Código Penal

Javier Milei logró este jueves por la noche, cuatro días después del triunfo oficialista en las elecciones de medio término, una foto con 16 gobernadores, un jefe de gobierno y tres vicegobernadoras. Ante ellos pidió apoyo para el presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.
La foto, de alto impacto político, fue el corolario de la
reunión, que se extendió por casi dos horas y media, y se realizó junto al
Gabinete en pleno y con el mandatario acompañado también por sus principales
colaboradores.
Tras la cumbre, con la que buscó dejar el mensaje de que
está abierto al diálogo político y a la formación de alianzas en el ámbito
parlamentario, Milei afirmó en declaraciones televisivas que los gobernadores
estuvieron de acuerdo en avanzar con la reforma laboral.
“El Presidente agradece a todos los gobernantes que
coinciden y comprenden los cambios que Argentina necesita con el objetivo de
trabajar juntos de cara al futuro”; dijo al término del cónclave el portavoz
Manuel Adorni.
“Es la voluntad del Presidente trabajar con todos,
independientemente de las diferencias partidarias”, dijo Adorni y agregó que
eso era “para retornar al sendero de crecimiento”. Para lo cual, completó,
“deben cumplirse algunas premisas, como lo son la de potenciar el ahorro” y “aumentar
la inversión, porque la prosperidad económica vendrá solo de la mano del sector
privado y de proteger la propiedad privada, porque es un pilar básico para
estimular la inversión y para convivir pacíficamente en sociedad”.
Adorni habló entonces del Pacto de Mayo, firmado en julio de
2024, y agregó: “Si logramos esto, nuestro país tiene la oportunidad histórica
de convertirse en un gigante en energía, en minerales, en tecnología, en
turismo y en tantos otros rubros. Si los impulsamos cada provincia argentina
puede ser una potencia en sí misma. Todo esto está enmarcado dentro del
presupuesto 2026 que garantiza el equilibrio fiscal, y por lo tanto la sustentabilidad
de cada una de estas premisas".
“Esta administración va a trabajar con todos los
gobernadores y con el Congreso nacional para impulsar cada una de las reformas
que necesitamos”, insistió.
“Los argentinos ratificaron en rumbo de cambio y se
manifestaron a favor de las reformas que el Presidente planteó en la campaña
electoral”, dijo el portavoz Adorni tras la cumbre y agregó: “En este encuentro
se dio un paso importante”.
El vocero de Milei dijo que “el próximo Congreso será el más
reformista de la historia del país” y sostuvo que “es voluntad del presidente
trabajar con todos, independientemente de las identidades políticas”.
“Todo se enmarca dentro del debate por el presupuesto 2026 y
aprobar la modernización, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal”,
dijo Adorni. En el saludo inicial, Milei tuvo gestos de cercanía con algunos de
ellos, como el entrerriano Rogelio Frigerio, y de renovada empatía con otros,
como el porteño Jorge Macri.
La convocatoria se hizo el martes, 48 horas después del
discurso triunfal de Milei, en el que se refirió a “acuerdos básicos” y habló
de invitar a “la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación
parlamentaria a discutir en conjunto”. El Presidente sumó: “En definitiva,
ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”.
La concurrencia de gobernadores estuvo alineada con la
contundente victoria del oficialismo, que relegó al tercer lugar el proyecto de
Provincias Unidas, que nucleó a varios gobernadores que hoy se presentaron en
la Rosada. El que no fue de la partida fue el bonaerense Axel Kicillof, quien
no fue invitado.
Para el cónclave se esperaba que junto al mandatario
estuvieran solamente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de
Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán, pero este jueves
por mañana se decidió ampliar la presencia con los titulares de las carteras de
Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Salud, Mario Lugones;
de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de
Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y de Desregulación y Transformación del
Estado, Federico Sturzenegger.
También participaron la secretaria general de Presidencia,
Karina Milei; el portavoz Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y el titular
de la Cámara baja, Martín Menem.
La convocatoria de Milei a los gobernadores firmantes del
Pacto de Mayo tuvo una buena recepción, con la confirmación de 20 presencias.
Solo estuvieron sin representación las provincias de Buenos Aires, gobernada
por Kicillof; la de La Rioja, bajo la órbita de Ricardo Quintela; la de Tierra
del Fuego, gobernada por Gustavo Melella y de Formosa, por Gildo Insfrán.
En Casa Rosada calificaron el encuentro como de carácter
“fundacional” de “una nueva etapa de diálogo y consenso con los gobernadores”,
y resaltaron que Milei se refirió al diálogo con ellos el domingo en su
discurso post triunfo electoral y que en menos de dos días se decidió la
convocatoria y que esta estará concretada antes de que hayan pasado cuatro
jornadas desde esa mención.
Entre los asistentes estuvieron Carlos Sadir de Jujuy; Jorge
Macri, por la Ciudad de Buenos Aires; Maximiliano Pullaro de Santa Fe; Rogelio
Frigerio, de Entre Ríos; Hebe Casado, vice en Mendoza porque Alfredo Cornejo
está de viaje en Francia; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo
Jaldo de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Zulema Reina, vice de Neuquén,
por viaje de Rolando Figueroa a Brasil.
También estuvieron Claudio Poggi de San Luis; Alberto
Weretilneck, de Río Negro; Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San
Juan; Silvana Schneider, vice de Chaco; Martín Llaryora, de Córdoba; Gustavo
Valdés, de Corrientes; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Sergio Ziliotto,
de La Pampa y Claudio Vidal de Santa Cruz.
