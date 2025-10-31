La Provincia en alerta sanitaria por el incremento de casos de tos convulsa

El Ministerio de Salud bonaerense emitió una alerta
epidemiológica ante el fuerte aumento de casos de tos convulsa (coqueluche o
pertussis) en la provincia, una enfermedad respiratoria bacteriana que puede
ser especialmente grave en bebés y niños pequeños. Según el Boletín
Epidemiológico de la semana 42 de 2025, los contagios confirmados triplican los
valores registrados en 2024 y ya se contabilizan cuatro muertes de lactantes.
De acuerdo con los datos oficiales, hasta la semana 40 se
notificaron 772 casos sospechosos: 63 fueron confirmados y 252 clasificados
como probables. Las víctimas fatales eran menores de entre un mes y dos años;
tres no habían recibido las vacunas correspondientes y el cuarto, un recién
nacido, no tenía protección debido a que su madre no fue vacunada durante el
embarazo.
Desde la cartera sanitaria alertaron que las coberturas de
vacunación se encuentran por debajo de los niveles esperados en todas las
regiones de la provincia, con especial preocupación en las regiones V, VI, VII
y XII, que abarcan municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Frente a este escenario, instaron a completar los esquemas de vacunación
infantil y materna, recordando que las dosis son gratuitas y obligatorias en el
sistema público.
La vacuna contra la tos convulsa está incluida en el
Calendario Nacional de Vacunación y se aplica a los 2, 4 y 6 meses, con
refuerzos a los 18 meses y a los 5 años, además de una dosis para embarazadas
desde la semana 20 de gestación para transmitir inmunidad al recién nacido. Las
autoridades remarcaron la importancia de consultar rápidamente ante síntomas
como tos persistente, dificultad respiratoria o episodios de apnea, sobre todo
en lactantes.
Distribución de casos y medidas sanitarias
El Boletín Epidemiológico detalla que se detectaron casos en
pacientes de entre 15 días y 38 años, aunque el 55% corresponde a niños de
hasta un año, con predominio en niñas. Si bien la mayor concentración se
observa en las regiones sanitarias del AMBA, las tasas más altas se registran
en las regiones XI, con cabecera en La Plata, y II, en línea con lo observado
en 2024. Fuentes sanitarias confirmaron que uno de los bebés fallecidos era
oriundo de la capital bonaerense y murió en un centro asistencial de la Ciudad
de Buenos Aires.
Para contener la circulación, el Ministerio dispuso el
aislamiento respiratorio de casos sospechosos, la búsqueda activa y seguimiento
de contactos, la indicación de profilaxis antibiótica y la verificación de
esquemas de vacunación, con refuerzos para quienes no los tengan completos.
Evolución clínica y complicaciones
La enfermedad suele avanzar en tres etapas: una fase
catarral inicial similar a un resfrío; una etapa paroxística caracterizada por
ataques intensos de tos, que en bebés pueden provocar cianosis y apneas; y una
fase de convalecencia con disminución progresiva de los episodios. En menores
de seis meses, las complicaciones más graves incluyen bronconeumonía,
convulsiones y daño neurológico permanente, mientras que adolescentes y adultos
con inmunidad previa tienden a presentar síntomas más leves.
Las autoridades sanitarias insistieron en fortalecer la
vacunación para evitar nuevos brotes y proteger especialmente a los recién
nacidos, el grupo más vulnerable frente a esta enfermedad prevenible.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes