MADARIAGA: Robaron una dobladora de hierro de una obra

Una reconocida familia denunció el robo de una herramienta
de alto valor utilizada en trabajos de construcción dentro de una vivienda que
se encuentra en proceso de refacción. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada
en calle Belgrano al 1400.
Los damnificados indicaron que tomaron conocimiento del
hecho por un albañil que llegó al lugar y tuvo que avisar del ingreso indebido
y la sustracción al arquitecto encargado.
Según indicó en la denuncia, autores ignorados habrían
violentado el candado colocado en la puerta del obrador para luego ingresar al
interior del inmueble. Desde allí sustrajeron una dobladora de hierro,
herramienta utilizada para trabajar con barras y estribos metálicos en
estructuras de construcción.
Al momento, no se reportaron otros faltantes dentro del
lugar.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
