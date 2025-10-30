MADARIAGA: Robaron una dobladora de hierro de una obra

MADARIAGA





Una reconocida familia denunció el robo de una herramienta de alto valor utilizada en trabajos de construcción dentro de una vivienda que se encuentra en proceso de refacción. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en calle Belgrano al 1400.

Los damnificados indicaron que tomaron conocimiento del hecho por un albañil que llegó al lugar y tuvo que avisar del ingreso indebido y la sustracción al arquitecto encargado.

Según indicó en la denuncia, autores ignorados habrían violentado el candado colocado en la puerta del obrador para luego ingresar al interior del inmueble. Desde allí sustrajeron una dobladora de hierro, herramienta utilizada para trabajar con barras y estribos metálicos en estructuras de construcción.

Al momento, no se reportaron otros faltantes dentro del lugar.