MADARIAGA: Separaron de Libertad Avanza a Gonzalo Rivero el 1er. concejal electo por ese espacio

MADARIAGA

Rivero junto a Bertie Benegas Lynch en el Congreso

Esta tarde La Libertad Avanza de Madariaga emitió un comunicado en donde informa acerca de la salida de Gonzalo Rivero del partido y argumentan que es por “hechos que comprometieron gravemente la integridad y el buen nombre del espacio”.

Hasta esta mañana Rivero era el referente máximo del oficialismo nacional en nuestro distrito. Había encabezado reuniones y fue quien estuvo al frente de la boleta libertaria en las elecciones del 7 de septiembre en donde LLA consiguió un caudal de votos que lo depositó en un escaño del Concejo Deliberante.

Ahora la fuerza será encabezada en Madariaga por Matías Acuña por decisión de referentes de la Quinta Sección Electoral.

“Nuestra fuerza política se sostiene en principios inquebrantables: transparencia, honestidad, responsabilidad y respeto por la ley” reza el escrito que –se interpreta- hace hincapié en irregularidades que podrían representar algún tipo de ilícito.





Rivero ya fue elegido por lo que podría optar por asumir su banca y conformar un unibloque en el deliberativo local. En caso de alejarse su lugar debería ocuparlo Daiana Claveríe.





La pelea escaló tanto que los perfiles de redes sociales que hasta hoy eran oficiales y administraba Rivero fueron cerrados.