PINAMAR - PRIMERO EN CNM: Delincuentes encapuchados asaltaron a un abuelo de 88 años y le robaron dinero y monedas de oro

Un violento asalto ocurrió en los primeros minutos de 30 de octubre cuando un hombre de 88 años fue sorprendido por tres delincuentes que irrumpieron en su departamento, lo golpearon, lo redujeron y le exigieron dinero en efectivo, dólares y objetos de valor vinculados a numismática.





El hecho ocurrió, según a la información a la que tuvo acceso CNM, en Calle Delfines 41 en un complejo de departamentos, en un edificio mayormente desocupado durante el invierno.





El ataque se produjo pasada la medianoche, cuando la víctima se encontraba en el sillón mirando televisión. Sin previo aviso, tres sujetos encapuchados y con guantes ingresaron al inmueble, luego de forzar una ventana y procedieron a golpearlo en el rostro. Luego lo ataron de pies y manos utilizando un cable telefónico, prendas de vestir y cinta de embalar. Durante la agresión, los delincuentes exigían la entrega de dinero en efectivo y dólares y nunca mostraron tener armas de fuego.





Al hombre le manifestaron que tenían “la pista” de que guardaba ahorros dentro de una caja de cartón. Con ese dato la víctima les dijo dónde estaba y allí encontraron aproximadamente un millón de pesos en efectivo.





Además, le lanzaron la frase: “Si encontramos algo más y no nos decís, te cortamos los dedos”. Ante la intimidación, la víctima señaló la existencia de una pequeña caja fuerte que contenía poco más de 50 dólares y algo de cambio en euros.





Uno de los asaltantes le mostró desde un teléfono celular imágenes de monedas de oro que, según indicaron, debían estar en la vivienda. El hombre les informó que podían encontrarse dentro de libros en su biblioteca personal. Los ladrones revisaron el sector y lograron hacerse de ejemplares de colección: libras, pesos mexicanos y argentinos acuñados en oro, así como otras piezas numismáticas de valor.





Tras reunir el botín, los delincuentes abandonaron el departamento no sin antes advertirle a la víctima que ellos mismos le avisarían cuándo podía liberarse. Minutos más tarde, y pese a las ataduras, el hombre logró soltarse por sus propios medios y pidió ayuda.





La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que trabaja en el análisis de cámaras privadas de la zona y en la reconstrucción de los movimientos previos y posteriores al ataque. De momento, no hay detenidos. Una cámara del patio los muestra cuando ingresan por una ventana y como todos llevan pasamontañas. Además sabían muy bien acerca de la presencia de esa cámara y toman recaudos en sus movimientos.



