Milei les pedirá a los gobernadores que lo acompañen con el presupuesto y las reformas laboral e impositiva

El Gobierno se prepara para cumplir con la primera demanda
que se le planteó interna y externamente después del triunfo electoral del
domingo: reunirse con los gobernadores para empezar a desplegar la agenda que
pretende impulsar en la segunda mitad de su mandato.
En la Casa Rosada marcaban que si bien creen que se tratará
de una reunión de corte más “generalista” y de “consenso”, para acercar
posiciones de cara a lo que viene, el apoyo en la discusión por el Presupuesto
2026 sería el tema predominante del encuentro. El presidente Javier Milei
aspira a llevarse un primer compromiso de poder avanzar con el proyecto de
presupuesto que se debate en la Cámara de Diputados.
También, las distintas fuentes consultadas se refirieron a
la posibilidad de avanzar con el diálogo por las reformas de segunda generación
que la administración libertaria busca llevar adelante en los próximos años,
como la laboral y la previsional. Son los dos principales objetivos del Gobierno
en el corto plazo, y aspira a tratarlos en sesiones extraordinarias.
Esta reformas, recuerdan en la Casa Rosada, en diferentes
momentos de la etapa preelectoral, contaron con señales positivas de los
mandatarios provinciales de querer sentarse a discutir.
Aunque la mayoría de los mandatarios que asistirán quedaron
debilitados para las negociaciones por las derrotas del domingo -solo ocho de
los que estarán ganaron en sus territorios- no van con ánimo doblegado.
Insisten en que están dispuestos a escuchar los planteos del Presidente pero
también a insistir con lo que vienen haciendo hace meses. Es decir, van con su
propia lista de demandas.
El encuentro estará encabezado por el presidente Javier
Milei, quien estará acompañado del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los
ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo y de Interior, Lisandro Catalán.
La convocatoria de Milei a los gobernadores firmantes del
Pacto de Mayo tuvo una buena recepción. Hasta el momento confirmaron 17
mandatarios (entre ellos el kirchnerista pampeano Sergio Ziliotto, quien
recibió la invitación este mediodía) y una vicegobernadora, la de Neuquén.
Participaría también el santacruceño Claudio Vidal, pese a que no firmó el acuerdo.
Para el encuentro de las 17 en la Casa Rosada está prevista
la presencia de los aliados (Jorge Macri, Rogelio Frigerio, Leandro Zdero y
Claudio Poggi), menos Alfredo Cornejo que parte de viaje a Francia; de los
integrantes de Provincias Unidas (Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio
Torres, Carlos Sadir, Gustavo Valdés e iría también Vidal), también las de
Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Hugo Passalaqua y Marcelo Orrego. De
los patagónicos, estará Alberto Wereltilneck, mientras que por Neuquén ira la
vice, Zulma Reina (Rolando Figueroa está en Brasil por Vaca Muerta); estará
también el pampeano Ziliotto. Desde la gobernación de Santiago del Estero, no
confirmaron si Gerardo Zamora dirá presente.
En Casa Rosada calificaron el encuentro como de carácter
“fundacional” de “una nueva etapa de diálogo y consenso con los gobernadores”,
y resaltaron que Milei se refirió al diálogo con ellos el domingo en su
discurso post triunfo electoral y que en menos de dos días se decidió la
convocatoria y estará concretada antes de que hayan pasado cuatro jornadas
desde esa mención.
Por parte del Gobierno, la presencia de Luis Caputo es leída
como toda una señal para los mandataros provinciales, tal como lo fue en
septiembre pasado cuando se anunció, post derrota en la elección bonaerense, la
creación de una “mesa federal” para dialogar con los mandatarios provinciales.
La presencia de Caputo en la mesa implica que se podrán
abordar cuestiones económicas, como las que demandan las provincias. El propio
ministro, el miércoles pasado en Córdoba, admitió que los negociadores del
Gobierno no contaban con las herramientas económicas para darles respuestas a
las demandas de los mandatarios y asumió su responabilidad.
“La clave está en que Toto esté en la foto”, decían por
entonces en la Casa Rosada, donde creían que la presencia del ministro de
Economía en esa foto era un “espaldarazo” a la labor de Catalán con el posible
envío de fondos. Poco más de cincuenta días después, Caputo volverá a estar, no
solo en la foto, sino también en el encuentro.
Así como desde la Casa Rosada explicaron que el objetivo es
avanzar en el diálogo de cara a las reformas, los mandatarios buscan que antes
de llegar a ese punto se resuelvan cuestiones pendientes, varias de ellas
vinculadas al proyecto de presupuesto 2026.
Por ejemplo, no figuran los nuevos repartos pretendidos por
las provincias para los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos y
aparecen como insuficientes los fondos asignados a Anses para cubrir los
déficits de las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. En
Diputados la intención del oficialismo es demorar el dictamen de manera tal que
la iniciativa ya sea tratada por el nuevo Congreso.
Los mandatarios no conocen cuál será la modalidad de la
reunión, pero son varios los que prepararon un apunte de los temas pendientes
con Nación. Van preparados por si se repite el esquema del encuentro de
diciembre del 2023, cuando cada uno tuvo unos minutos para exponer. No hay
detalles porque la convocatoria se realizó con llamados telefónicos, así que no
existe un orden del día.
