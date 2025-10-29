Ante una multitud Eugenia Quevedo brindó un show inolvidable en la Fiesta del Talar

MADARIAGA

La reconocida cantante cordobesa Eugenia Quevedo, una de las voces más destacadas del cuarteto actual, se presentó en la noche del martes en La Fiesta del talar, brindando un espectáculo inolvidable para sus seguidores, junto a la Banda de Carlitos, con la que recorre el país con un marcado éxito.

Desde temprano, una multitud se acercó a los clubes para acompañar a “La Muela” Quevedo. Durante más de dos horas, la cantante repasó sus grandes éxitos, coreados de principio a fin por una audiencia que no dejó de bailar, aplaudir y pedirle temas. La energía y la pasión del público llevaron a combatir una noche muy fría que se sentía en el predio de La Invernada en donde se calcula una concurrencia superior a las 9.000 personas.

El show estuvo marcado por la cercanía de Quevedo con la gente, que respondió con muestras de afecto. Finalizado el espectáculo, la artista se tomó fotografías con algunos de sus seguidores.

Eugenia había arribado a Mar del plata procedente de Cordoba para brindar el espectáculo y este miércoles estuvo alojada en Pinamar en donde pudo disfrutar de un paseo por el centro y la playa de esa localidad.

Vale recordar que Quevedo fue la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional en el último partido por eliminatoria de Lionel Messi en Argentina el jueves pasado. Emocionó al país interpretando nuestra canción patria a capella.