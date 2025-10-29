MADARIAGA: Autorizan el uso de fondos nacionales para finalizar el Polo Tecnológico local

MADARIAGA

El Municipio obtuvo finalmente la autorización para utilizar los fondos nacionales destinados a la culminación del Polo Tecnológico, obra que se construye en el barrio Belgrano.





La gestión fue posible gracias a la intervención del diputado nacional electo Diego Santilli, quien facilitó la firma necesaria para destrabar recursos enviados por la Nación en 2023, pero que hasta ahora no podían utilizarse.





La semana pasada, el intendente Esteban Santoro mantuvo un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires con Santilli, en el marco de las gestiones para habilitar la disposición de los fondos. Como resultado, el martes 21 de octubre se concretó una reunión con Darío Genua y José Luis Acevedo, secretario y subsecretario del Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, quienes autorizaron formalmente la utilización del dinero.





Cabe recordar que en 2022 el Municipio había firmado un convenio por el cual recibía $80 millones para la construcción del edificio. Sin embargo, el recambio de autoridades nacionales y la ausencia de la firma habilitante impidieron que esos recursos pudieran ejecutarse. Ante esta situación, el gobierno local decidió iniciar la obra igualmente con fondos municipales.





Actualmente, los trabajos superan el 70% de avance. El edificio, de 327 metros cuadrados, será sede para diversas empresas emergentes del sector tecnológico y permitirá desarrollar capacitaciones impulsadas por el Municipio.





Con la habilitación ya confirmada, se espera que el proyecto pueda finalizarse en un plazo menor al previsto inicialmente.