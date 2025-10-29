SAN BERNARDO: Llevaba más de 10 días muerta en en el interior de su departamento y un portero advirtió de su ausencia

Una mujer de 82 años fue encontrada sin vida este miércoles en un departamento ubicado en San Juan al 1700, en la localidad de San Bernardo, partido de La Costa. El hallazgo se produjo luego de que el encargado del edificio alertara a las autoridades por un fuerte olor proveniente de una de las unidades.





Personal policial de la Comisaría Costa 4ª llegó al lugar y constató que, en el segundo piso, departamento 5, yacía el cuerpo en avanzado estado de descomposición de la mujer de 81 años, domiciliada en el mismo edificio.





En el lugar también se presentó su hijo de 48 años, quien indicó a los efectivos que el fallecimiento habría ocurrido aproximadamente diez días atrás. Según información recabada durante el procedimiento, el hombre sería esquizofrénico.





Trabaja en la causa el fiscal de la UFI N° 2, Martín Prieto.



