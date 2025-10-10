Milei celebró el acuerdo con Estados Unidos y anunció reformas laborales y tributarias

En la antesala de las elecciones legislativas, el presidente
Javier Milei encabezó un acto en la planta de Sidersa, en San Nicolás, junto al
candidato a diputado Diego Santilli y funcionarios nacionales. Allí celebró el
swap por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos y adelantó una serie de
reformas laborales y tributarias que impulsará tras la renovación del Congreso.
“Hoy es un gran día para el futuro económico de nuestro
país. Hemos logrado un apoyo histórico de EE.UU. que demuestra el
reconocimiento del mundo entero al rumbo que tomó la Argentina desde 2023”,
afirmó Milei, quien calificó el respaldo como “un hito fundacional” para el
país.
El mandatario sostuvo que el Gobierno logró “acomodar la
macroeconomía” y que ahora es momento de avanzar con cambios estructurales.
“Queremos anunciar reformas económicas que serán beneficiosas para las pymes y
para los trabajadores”, anticipó.
Entre los puntos principales de su discurso, Milei adelantó
que propondrá una reforma laboral orientada a “dar previsibilidad a las
empresas y reducir la industria del juicio”, junto con la digitalización de
trámites para abrir negocios sin intermediarios.
“Hay que reformar la negociación de los convenios colectivos
y adecuarlos a la realidad productiva actual. Las cámaras y los sindicatos
podrán negociar libremente”, explicó. También aseguró que se buscará eliminar
la discrecionalidad judicial en causas laborales y permitir contratos en la
moneda que elijan las partes, incluso en dólares.
En materia impositiva, anunció que la reforma tributaria
eliminará unos 20 impuestos “que entorpecen la economía y no tienen impacto
recaudatorio”. “Queremos poner los incentivos en regla para que blanquear sea
más beneficioso que incumplir”, agregó.
Milei cerró su discurso con un mensaje político: “La
Libertad Avanza sumará decenas de diputados y senadores. Vamos a bajar
impuestos, abrir mercados y liberar las fuerzas productivas de la Argentina. No
bajen los brazos, estamos más cerca que nunca”.
