Milei celebró el acuerdo con Estados Unidos y anunció reformas laborales y tributarias

En la antesala de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei encabezó un acto en la planta de Sidersa, en San Nicolás, junto al candidato a diputado Diego Santilli y funcionarios nacionales. Allí celebró el swap por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos y adelantó una serie de reformas laborales y tributarias que impulsará tras la renovación del Congreso.

“Hoy es un gran día para el futuro económico de nuestro país. Hemos logrado un apoyo histórico de EE.UU. que demuestra el reconocimiento del mundo entero al rumbo que tomó la Argentina desde 2023”, afirmó Milei, quien calificó el respaldo como “un hito fundacional” para el país.

El mandatario sostuvo que el Gobierno logró “acomodar la macroeconomía” y que ahora es momento de avanzar con cambios estructurales. “Queremos anunciar reformas económicas que serán beneficiosas para las pymes y para los trabajadores”, anticipó.

Entre los puntos principales de su discurso, Milei adelantó que propondrá una reforma laboral orientada a “dar previsibilidad a las empresas y reducir la industria del juicio”, junto con la digitalización de trámites para abrir negocios sin intermediarios.

“Hay que reformar la negociación de los convenios colectivos y adecuarlos a la realidad productiva actual. Las cámaras y los sindicatos podrán negociar libremente”, explicó. También aseguró que se buscará eliminar la discrecionalidad judicial en causas laborales y permitir contratos en la moneda que elijan las partes, incluso en dólares.

En materia impositiva, anunció que la reforma tributaria eliminará unos 20 impuestos “que entorpecen la economía y no tienen impacto recaudatorio”. “Queremos poner los incentivos en regla para que blanquear sea más beneficioso que incumplir”, agregó.

Milei cerró su discurso con un mensaje político: “La Libertad Avanza sumará decenas de diputados y senadores. Vamos a bajar impuestos, abrir mercados y liberar las fuerzas productivas de la Argentina. No bajen los brazos, estamos más cerca que nunca”.