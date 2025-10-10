Milei calificó el acuerdo entre YPF y Eni como el “más grande de la historia”

El presidente Javier Milei celebró hoy el acuerdo entre YPF
y la empresa italiana Eni (Ente nazionale idrocarburi) para la exportación de
Gas Natural Licuado (GNL) en Vaca Muerta, al destacar que representará “la
inversión más grande de la historia argentina” porque “permitirá exportar entre
12 mil y 20 mil millones de dólares de gas natural licuado al año”.
El acuerdo, dijo el mandatario desde San Nicolás,
“comprenderá una inversión de 30 mil millones de dólares a Argentina a lo largo
de los próximos 5 años”.
Durante esta mañana, la petrolera presidida por Horacio
Marín firmó un acuerdo junto a Eni, con el objetivo de avanzar en el desarrollo
de un proyecto para la exportación de GNL en Vaca Muerta.
“Este acuerdo marca un paso decisivo en la transformación
energética de Argentina. Junto a Eni —compañía que elegimos por su sólida
trayectoria internacional en GNL— estamos impulsando un proyecto que no sólo
potenciará las exportaciones, sino que posicionará al país como un actor
relevante en el mercado global de GNL. La escala, la tecnología y el impacto
económico de esta iniciativa reflejan el compromiso de YPF con la integración
internacional”, afirmó Marín.
YPF y Eni firmaron el Technical FID de la iniciativa
integrada que contempla la producción de 12 millones de toneladas de GNL por
año, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría
alcanzar los 14.000 millones de dólares al año.
Según informó la petrolera estatal en un comunicado, esta
etapa con Eni contempla la adjudicación de los diseños de ingeniería para las
unidades flotantes de licuefacción, las plantas de tratamiento de gas y el
gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro, desde donde se
realizará la exportación.
Se prevé que ambas compañías puedan invitar a otras empresas
líderes en el mercado global de GNL a sumarse al proyecto que consolidará a la
Argentina como un proveedor confiable y competitivo de energía a escala
internacional.
“Esto lo convierte en uno de los desarrollos energéticos más
importantes de toda América Latina”, agregó Milei durante la presentación del
Plan Argentina Grande Otra Vez.
A su vez, mencionó la inversión de OpenAI, la compañia
estadounidense desarrolladora de ChatGPT, que destinará 25.000 millones de
dólares para construir un centro de datos de inteligencia artificial en la
Patagonia.
“Inversiones que van a significar decenas de miles de
puestos de trabajo directos e indirectos, y que vienen a cambiar para siempre
el rol de nuestro país en el mundo, el cual vuelve a mirar a la Argentina
porque ven que el futuro será distinto al pasado”, señaló el mandatario.
Y agregó: “En el rango de seis horas, hemos tenido el gusto
de que se anuncien inversiones por un total de 55.000 millones de dólares en la
Argentina”.
El discurso del Presidente se dio en la planta de Sidersa,
ubicada en San Nicolás. La empresa argentina fue una de las primeras en
adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una
inversión de 286 millones de dólares.
“Sidersa está construyendo una planta de aceros largos con
una capacidad de 360.000 toneladas anuales. Enhorabuena para sus directores y
trabajadores”, celebró Milei.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes