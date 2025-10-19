MADARIAGA: Hurtaron una bicicleta y horas después demoraron a un hombre que andaba en ella

MADARIAGA

Una vecina denunció que le habían robado su bicicleta tipo mountain bike marca SPX, color negro con detalles verde fluo, que estaba en la vereda de su casa en calles 10 y 3 bis.





Durante una recorrida, personal policial divisó a un hombre circulando en una bicicleta con las mismas características en avenida Buenos Aires y Echeverría, por lo que fue interceptado e identificado.





El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde la Fiscalía N.º 8 de General Madariaga, a cargo del Dr. Walter Mercuri, dispuso notificarlo por encubrimiento.





La bicicleta fue reconocida por su dueña y entregada nuevamente.