Cristina recibió una encuesta confidencial de la Provincia y volvió la tensión con Kicillof

El kirchnerismo evitó difundir un sondeo que muestra al peronismo con una ventaja menor sobre La Libertad Avanza, mientras crecen las dudas sobre el futuro político del gobernador.





Una encuesta reservada enviada a Cristina Fernández de Kirchner desde la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas dentro de Fuerza Patria. El estudio muestra que, de cara a las legislativas nacionales de este domingo, el peronismo unido se impone por nueve puntos sobre La Libertad Avanza, una diferencia más acotada que la registrada en los comicios locales del 7 de septiembre.





La exmandataria, que cumple arresto domiciliario en su casa de la calle San José, analizó los números con sus allegados y lanzó una advertencia: “Ojo, que la elección nacional no es lo mismo que la del 7 de septiembre”.





Desde el entorno kirchnerista reconocen que, aunque el porcentaje fue mayor que en 2023, el espacio perdió votos en términos absolutos: pasó de más de 4,2 millones en la primera vuelta presidencial de ese año a unos 3,7 millones ahora.





Esa merma, explican, se debe a la menor participación electoral. Pero si aumenta la cantidad de votantes este domingo, podrían movilizarse sectores menos fieles al oficialismo, lo que complicaría el panorama.





Los analistas coinciden en que el resultado bonaerense será determinante: si el peronismo gana por un solo dígito, difícilmente logre revertir el resultado a nivel nacional. Y si la brecha vuelve a rondar los 14 puntos, el Gobierno respirará más aliviado.





Mientras tanto, los intendentes peronistas —clave en la estructura territorial— evalúan cómo actuar en esta nueva elección, donde no se juegan cargos propios. Algunos, incluso, deslizan que una victoria más ajustada podría servir para mantener viva la influencia local y el rol de los punteros.





A pesar del triunfo de septiembre, la interna entre Kicillof y el kirchnerismo duro sigue intacta. “El 2027 es ciencia ficción todavía”, admitió uno de los principales candidatos de Fuerza Patria.