Encontraron muerto en Alemania a Alejandro Fracaroli, el científico del Conicet que estaba desaparecido desde el miércoles

El científico argentino Alejandro Matías Fracaroli,
investigador del Conicet que estaba desaparecido en Alemania desde el
miércoles, fue hallado muerto este domingo en un arroyo de Karlsruhe. La
Policía investiga las circunstancias del hecho y apunta a un posible accidente.
El cuerpo de Alejandro Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años, fue encontrado alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo situado en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, según informaron las autoridades alemanas.
De acuerdo con la investigación preliminar, el científico
habría caído accidentalmente y fallecido por ahogamiento, aunque aún se
desconocen las causas exactas del hecho. La Policía de Karlsruhe continúa
recabando información para determinar cómo ocurrieron los acontecimientos que
derivaron en su muerte.
