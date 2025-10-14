MADARIAGA ganó su primer oro de la mano del folklore

MADARIAGA

Esta tarde la delegación de Madariaga cosechó su primer oro en la edición 2025 de los Torneos Bonaerenses de la mano de Danza Folclórica, ambos sexos, categoría sub 15.

Juan Ignacio Rost y Sabina Ferrara Caro fueron los jóvenes locales que subieron a lo más alto del podio después de una jornada dura de competencia que comenzó pasadas las 9 de la mañana en el Teatro Auditorium en la Sala Astor Piazzolla.

Superaron a la pareja de La Matanza, integrada por Valentino Taiel Sánchez Díaz y Zoe Julieta Aloy, quienes terminaron segundos. Completaron el podio la pareja de Pergamino integrada por Alfonsina Ivalo y Mateo LLA.







