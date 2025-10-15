MADARIAGA cosecha más medallas en Mar del Plata y aparece en el top 10 del medallero

MADARIAGA

En la noche del martes llegaban buenas noticias desde Mar del Plata en donde se disputan las finales de los Torneos Bonaerenses por la obtención de dos nuevas medallas en el primer día de competencia que se suman a otra conseguida durante el mediodía.

Paola Beatriz Rosas y Valerio Tochi fueron medalla de oro en Danzas Folclóricas PCD en la final disputada en el Polideportivo Islas Malvinas cerca de las 22 horas.

Por otro lado, en Malambo Sub 15 Genaro Tisera Gómez se alzó con el bronce en el una final disputada en el Teatro Auditorium.

Más temprano la delegación local habían obtenido el primer oro de la mano de Danza Folclórica, ambos sexos, categoría sub 15 con Juan Ignacio Rost y Sabina Ferrara Caro.

De esta manera en el medallero Madariaga tiene 2 oros y un bronce.