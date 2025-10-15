MADARIAGA cosecha más medallas en Mar del Plata y aparece en el top 10 del medallero

En la noche del martes llegaban buenas noticias desde Mar
del Plata en donde se disputan las finales de los Torneos Bonaerenses por la
obtención de dos nuevas medallas en el primer día de competencia que se suman a
otra conseguida durante el mediodía.
Paola Beatriz Rosas y Valerio Tochi fueron medalla de oro en
Danzas Folclóricas PCD en la final disputada en el Polideportivo Islas Malvinas
cerca de las 22 horas.
Por otro lado, en Malambo Sub 15 Genaro Tisera Gómez se alzó
con el bronce en el una final disputada en el Teatro Auditorium.
Más temprano la delegación local habían obtenido el primer
oro de la mano de Danza Folclórica, ambos sexos, categoría sub 15 con Juan
Ignacio Rost y Sabina Ferrara Caro.
De esta manera en el medallero Madariaga tiene 2 oros y un
bronce.
