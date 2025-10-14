El mensaje de Cristina Kirchner luego de la amenaza de Donald Trump: “Ya saben lo que hay que hacer”

NACIONALES





La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a criticar a Donald Trump y Javier Milei después de que mantuvieran un almuerzo en la Casa Blanca. Y es que el presidente de los Estados Unidos sostuvo que solo mantendrá el apoyo económico a la Argentina si La Libertad Avanza triunfa en las elecciones.

"¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!", escribió la líder justicialista desde su casa en San José 1111.

Esta tarde en Washington, Trump había asegurado que "nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones". "Si no ganan las elecciones, no estaremos cerca mucho tiempo", añadió.

El presidente estadounidense sostuvo que "apoyamos completamente" a Milei y se mostró confiado en que podrá ganar las elecciones.

Sin embargo, mientras el republicano hablaba las acciones argentinas se desplomaban.