La furia de Nancy Dupláa por los rumores de que se iría del país junto a Echarri: “Mienten descaradamente”

NACIONALES





Nancy Dupláa estalló en redes sociales. Todo ocurrió después de que un medio asegurara que ella y Pablo Echarri se iban de la Argentina porque no están de acuerdo con el rumbo actual del país.

En sus historias de Instagram, la actriz compartió el posteo del medio El sureño en el que se ve una foto de ella y su marido con la frase “Nos vamos del país”.

En la publicación se indicaba que la pareja de artistas estaba desilusionada con el rumbo actual del país. “Aseguraron que no descartan buscar nuevos horizontes si la situación sigue igual bajo el gobierno de Milei”, escribieron.

Indignada, Dupláa salió al cruce. “Lo más impactante no es solo cómo le miente descaradamente a su gente, sino que nadie le cuestiona de dónde saca esto y se suben a las pistas del odio con gozo y fervor”, sostuvo.

“Flaco, hacete un esfuerzo y mejorá la calidad de la información. Dejá de echarle leña al fuego a la masa odiadora. Y dejá de mentir”, reclamó furiosa.