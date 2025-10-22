La furia de Nancy Dupláa por los rumores de que se iría del país junto a Echarri: “Mienten descaradamente”

Nancy Dupláa estalló en redes sociales. Todo ocurrió después
de que un medio asegurara que ella y Pablo Echarri se iban de la Argentina
porque no están de acuerdo con el rumbo actual del país.
En sus historias de Instagram, la actriz compartió el posteo
del medio El sureño en el que se ve una foto de ella y su marido con la frase
“Nos vamos del país”.
En la publicación se indicaba que la pareja de artistas
estaba desilusionada con el rumbo actual del país. “Aseguraron que no descartan
buscar nuevos horizontes si la situación sigue igual bajo el gobierno de
Milei”, escribieron.
Indignada, Dupláa salió al cruce. “Lo más impactante no es
solo cómo le miente descaradamente a su gente, sino que nadie le cuestiona de
dónde saca esto y se suben a las pistas del odio con gozo y fervor”, sostuvo.
“Flaco, hacete un esfuerzo y mejorá la calidad de la
información. Dejá de echarle leña al fuego a la masa odiadora. Y dejá de
mentir”, reclamó furiosa.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes