Roberto Castillo se tatuó el nombre de Cinthia Fernández y generó una ola de reacciones en redes

NACIONALES





Roberto Castillo volvió a ser noticia tras mostrarse con un tatuaje en honor a su pareja, Cinthia Fernández, que rápidamente desató comentarios y memes en las redes sociales.





En las últimas horas, la bailarina compartió en sus historias de Instagram una imagen de Castillo disfrutando de las playas de Miami, donde ambos se encuentran de vacaciones. En la foto, el abogado aparece en traje de baño, sentado casi de perfil y sin remera, dejando al descubierto un gran tatuaje de un león que cubre casi toda su espalda.





Lo que llamó la atención de los seguidores fue un detalle: en el rostro del animal se alcanza a leer claramente la inscripción “Cinthia Fernández”.





El gesto no tardó en volverse viral y generó una ola de reacciones entre los usuarios. Algunos lo celebraron con humor y comparaciones, mientras otros fueron más críticos. “Así se hace, Castillo, mirá”, escribió un usuario junto a una foto del brazo de Mauro Icardi con el tatuaje de Wanda Nara. Otros, en cambio, cuestionaron la decisión con ironía: “¿Qué tienen en la cabeza?” o “Esos son los primeros en gorre…”.





Cabe recordar que no es la primera vez que la pareja se dedica tatuajes. En 2023, apenas tres meses después de confirmar públicamente su relación, Cinthia Fernández reveló que también lleva grabado el nombre de su novio —“Roberto”— en su espalda, a la altura del dorsal ancho.





Ambos parecen tomarse con humor las repercusiones, mientras disfrutan de sus días en Miami, sin hacer declaraciones adicionales sobre la polémica que encendió a las redes.