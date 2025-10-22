Impactante vuelco y choque múltiple con un conductor lesionado en la Ruta 226

ZONALES

Un automovilista perdió el control de su vehículo, se despistó y volcó cuando circulaba por la ruta 226 y casi en simultáneo otros tres que circulaban en mismo sentido protagonizaron un choque en cadena.

Ocurrió a las 6.40 y personal de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres acudió en primer término hasta el lugar, a la altura del kilómetro 14, en mano que lleva hacia Balcarce.

Allí encontraron a los automóviles detenidos entre la calzada y la banquina y a sus conductores ya fuera de esas unidades. Uno de ellos, protagonista del vuelco, debió ser asistido por un equipo de emergencias del SAME debido a que acusaba lesiones menores.

El automóvil que inició esta serie de incidentes es un Peugeot 207 color gris metalizado. Dio algunos tumbos y cayó sobre sus cuatro ruedas, ya en un sector alejado del pavimento.

Se supone que este incidente tuvo relación con el que le siguió segundos después, con tres automóviles que chocaron en cadena. Se presume que el que circulaba más adelantado frenó al ver el vuelco y los otros tres no tuvieron tiempo de esquivarlo.

Fuentes policiales indicaron que el conductor del Peugeot 207 finalmente debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos para ser sometido a estudios de mayor complejidad.