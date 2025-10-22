Impactante vuelco y choque múltiple con un conductor lesionado en la Ruta 226

Un automovilista perdió el control de su vehículo, se despistó y volcó cuando circulaba por la ruta 226 y casi en simultáneo otros tres que circulaban en mismo sentido protagonizaron un choque en cadena.
Ocurrió a las 6.40 y personal de Bomberos Voluntarios de
Sierra de los Padres acudió en primer término hasta el lugar, a la altura del
kilómetro 14, en mano que lleva hacia Balcarce.
Allí encontraron a los automóviles detenidos entre la
calzada y la banquina y a sus conductores ya fuera de esas unidades. Uno de
ellos, protagonista del vuelco, debió ser asistido por un equipo de emergencias
del SAME debido a que acusaba lesiones menores.
El automóvil que inició esta serie de incidentes es un
Peugeot 207 color gris metalizado. Dio algunos tumbos y cayó sobre sus cuatro
ruedas, ya en un sector alejado del pavimento.
Se supone que este incidente tuvo relación con el que le
siguió segundos después, con tres automóviles que chocaron en cadena. Se
presume que el que circulaba más adelantado frenó al ver el vuelco y los otros
tres no tuvieron tiempo de esquivarlo.
Fuentes policiales indicaron que el conductor del Peugeot
207 finalmente debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos
para ser sometido a estudios de mayor complejidad.
