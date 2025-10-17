El FMI volvió a pedirle al Gobierno que acumule reservas para facilitar el regreso a los mercados de deuda

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del
FMI, Rodrigo Valdés, y el subdirector del área, Nigel Chalk, brindaron una
conferencia de prensa sobre la región como parte de las reuniones anuales del
organismo y volvieron a pedir que la Argentina acumule reservas.
La entidad multilateral publicó sus perspectivas regionales
este viernes, aunque ya había informado que sus proyección de crecimiento para
la Argentina, había bajado un punto porcentual en esta revisión, ya que espera
que la economía se expanda 4,5% este año.
Una vez más, el organismo le pidió al Gobierno que acumule
reservas: “Se requieren esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal,
fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez, y aumentar los
colchones de reservas para facilitar un acceso duradero a los mercados
internacionales de capital".
Chalk, que asumirá como director del Departamento del
Hemisferio Occidental cuando Valdes abandone el puesto a fin de mes, explicó
durante la conferencia de prensa que el organismo busca que haya un conjunto
consistente de políticas macroeconómicas.
“Esto incluye políticas para reducir la inflación y la
acumulación de reservas, como muchos han dicho, pero también políticas que
sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido en Argentina”,
detalló.
Con respecto al apoyo del Tesoro de EE.UU. al gobierno de
Javier Milei, el funcionario del FMI aseguró: “En cuanto al swap
estadounidense, agradecemos el apoyo de nuestros socios, como el Banco Mundial,
el BID y Estados Unidos. ¿Por qué el swap estadounidense? Creemos que el apoyo
del Tesoro estadounidense está ayudando a mantener los mercados y complementará
el programa respaldado por el FMI".
Y destacó: “El personal del FMI ha dedicado muchas horas y
ha estado muy involucrado tanto con Argentina como con el Tesoro estadounidense
a lo largo de este proceso. Y estamos comprometidos a trabajar con ambas partes
para apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina".
El FMI celebró la baja de la inflación
El FMI prevé que la inflación cierre el año en 28%. El
reporte publicado este viernes resaltó: “Se proyecta que Argentina seguirá
avanzando para frenar la inflación en el contexto de su programa de
estabilización, a pesar de la reciente depreciación del peso”.
Con respecto al programa que tiene la Argentina con el FMI,
el organismo dijo que el financiamiento respaldó la transición hacia un régimen
cambiario más flexible y el levantamiento de la mayoría de las restricciones a
la operatoria con dólares.
“La inflación subyacente anual continúa disminuyendo gradualmente,
mientras que la actividad se ha desacelerado recientemente, reflejando también
las perturbaciones e incertidumbres relacionadas con las elecciones”, recalcó
el FMI.
En otra parte del documento, el organismo que conduce
Kristalina Georgieva destacó las reformas que puso en marcha el gobierno
libertario para reducir la burocracia, liberar el comercio y modernizar el
Estado.
Sin embargo, pidió seguir en ese camino: “Se considera vital
intensificar las reformas de los mercados laborales y la política fiscal para
abordar la informalidad e impulsar la productividad".
“El FMI prevé que, de mantenerse y profundizarse, estas
reformas podrían generar importantes beneficios a mediano plazo mediante la
apertura de la economía argentina, la mejora de la calidad y la previsibilidad
del régimen regulatorio y fiscal, y la simplificación de los procedimientos
administrativos", cerró.
