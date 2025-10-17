MADARIAGA: YPF ya realizó 50 entrevistas y hay 25 madariaguenses pre-seleccionados

MADARIAGA





El equipo de Recursos Humanos de la empresa concesionaria de la estación de servicio YPF que pronto abrirá sus puertas en el Frente de Ruta 11 informó que ya cuentan con varios candidatos preseleccionados.

Realizaron 50 entrevistas con personas previamente seleccionadas y de ese total han preseleccionado entre 20 y 25, aunque aún no les han comunicado la decisión.

Respecto a la continuidad del proceso selectivo aclararon que la próxima semana regresarán para realizar otra ronda de entrevistas, ya que muchos candidatos no respondieron a tiempo, otros enviaron el video de presentación solicitado recientemente y se han sumado nuevos CVs.

Además, especificaron que a fines de este mes o principios de noviembre, se pondrán en contacto nuevamente para realizar otra entrevista (esta vez de forma virtual) con todos los elegidos y, superada esa instancia, se definirán los próximos pasos para la inducción y capacitación de los puestos de trabajo.

Para finalizar, agradecieron al municipio por el espacio otorgado y la sinergia generada entre la empresa y el equipo de gobierno.