MADARIAGA: YPF ya realizó 50 entrevistas y hay 25 madariaguenses pre-seleccionados

El equipo de Recursos Humanos de la empresa concesionaria de
la estación de servicio YPF que pronto abrirá sus puertas en el Frente de Ruta
11 informó que ya cuentan con varios candidatos preseleccionados.
Realizaron 50 entrevistas con personas previamente
seleccionadas y de ese total han preseleccionado entre 20 y 25, aunque aún no
les han comunicado la decisión.
Respecto a la continuidad del proceso selectivo aclararon
que la próxima semana regresarán para realizar otra ronda de entrevistas, ya
que muchos candidatos no respondieron a tiempo, otros enviaron el video de
presentación solicitado recientemente y se han sumado nuevos CVs.
Además, especificaron que a fines de este mes o principios
de noviembre, se pondrán en contacto nuevamente para realizar otra entrevista
(esta vez de forma virtual) con todos los elegidos y, superada esa instancia,
se definirán los próximos pasos para la inducción y capacitación de los puestos
de trabajo.
Para finalizar, agradecieron al municipio por el espacio
otorgado y la sinergia generada entre la empresa y el equipo de gobierno.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
