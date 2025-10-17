Madariaga, sobre el final de los Bonaerenses, sigue cosechando oros

Este viernes, a horas de la finalización de las finales de
Mar del Plata de los Juegos Bonarenses, Madariaga subió a los más alto del
podio en dos oportunidades por lo que sumó nuevos oros.
Por la mañana Tomás Olivari ganó en tenis de mesa sub 18 PCD
al vencer por 3 a 1 a Elías Montenegro de la localidad de Magdalena quien se
quedó con la medalla de plata en una final disputada en la Escuela Monseñor
Enrique Ruau.
Pasado el mediodía se conoció un cambio en la clasificación
en Natación PCD libre Espalda donde Carlos Tellechea era el único de la
categoría y había sido premiado con una medalla de plata. Sin embargo, los
jueces de la competencia entendieron que al no tener contrincantes debía
cambiarse esa medalla a oro.
Esta tarde Darío Daniel Soraire se quedó con el oro en la final
disputada en el NH Hotel.
Según el medallero oficial Madariaga ya suma 6 preseas
doradas, 1 de plata y 3 de bronces. La ubicación en el medallero coloca a la
ciudad cerca del lugar 33 sobre 135 municipios.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes