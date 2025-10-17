Madariaga, sobre el final de los Bonaerenses, sigue cosechando oros

MADARIAGA

Este viernes, a horas de la finalización de las finales de Mar del Plata de los Juegos Bonarenses, Madariaga subió a los más alto del podio en dos oportunidades por lo que sumó nuevos oros.

Por la mañana Tomás Olivari ganó en tenis de mesa sub 18 PCD al vencer por 3 a 1 a Elías Montenegro de la localidad de Magdalena quien se quedó con la medalla de plata en una final disputada en la Escuela Monseñor Enrique Ruau.

Pasado el mediodía se conoció un cambio en la clasificación en Natación PCD libre Espalda donde Carlos Tellechea era el único de la categoría y había sido premiado con una medalla de plata. Sin embargo, los jueces de la competencia entendieron que al no tener contrincantes debía cambiarse esa medalla a oro.

Esta tarde Darío Daniel Soraire se quedó con el oro en la final disputada en el NH Hotel.

Según el medallero oficial Madariaga ya suma 6 preseas doradas, 1 de plata y 3 de bronces. La ubicación en el medallero coloca a la ciudad cerca del lugar 33 sobre 135 municipios.