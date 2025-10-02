El escalofriante mensaje que dejó "Pequeño J" antes de ser atrapado por el triple femicidio de Florencio Varela

NACIONALES





Apenas momentos antes de ser detenido en Perú, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, acusado de ser el líder de una banda narco que asesinó a las tes jóvenes de La Matanza, dejó un mensaje inquietante que la Policía Bonaerense encontró en una propiedad de Isidro Casanova.

La frase se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, un caso que conmociona tanto por la violencia de los hechos como por la frialdad con la que fue planificado.

La advertencia, escrita con fibrón sobre una puerta, decía: “Tu Dios te ama... si te metés conmigo te metés con Dios”. El mensaje fue hallado en la vivienda de la pareja de “Pequeño J” durante un allanamiento realizado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza. Para los fiscales, no se trató de una simple declaración mística: podría interpretarse como una advertencia directa hacia su círculo íntimo.

En el lugar del allanamiento, los efectivos también encontraron una pistola Glock con municiones escondidas en un colchón, pasaportes, documentación de familiares y comprobantes de transferencias en dólares hacia La Libertad, la región peruana donde nació el acusado.

Ese hallazgo refuerza la hipótesis de que "Pequeño J" no actuaba de manera aislada, sino como parte de una estructura narco transnacional con ramificaciones en distintos puntos del conurbano bonaerense y conexiones en Perú.