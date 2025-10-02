El escalofriante mensaje que dejó "Pequeño J" antes de ser atrapado por el triple femicidio de Florencio Varela

Apenas momentos antes de ser detenido en Perú, Tony Janzen
Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, acusado de ser el líder de una
banda narco que asesinó a las tes jóvenes de La Matanza, dejó un mensaje
inquietante que la Policía Bonaerense encontró en una propiedad de Isidro
Casanova.
La frase se convirtió en una pieza clave dentro de la
investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, un caso que
conmociona tanto por la violencia de los hechos como por la frialdad con la que
fue planificado.
La advertencia, escrita con fibrón sobre una puerta, decía:
“Tu Dios te ama... si te metés conmigo te metés con Dios”. El mensaje fue
hallado en la vivienda de la pareja de “Pequeño J” durante un allanamiento
realizado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La
Matanza. Para los fiscales, no se trató de una simple declaración mística:
podría interpretarse como una advertencia directa hacia su círculo íntimo.
En el lugar del allanamiento, los efectivos también
encontraron una pistola Glock con municiones escondidas en un colchón,
pasaportes, documentación de familiares y comprobantes de transferencias en
dólares hacia La Libertad, la región peruana donde nació el acusado.
Ese hallazgo refuerza la hipótesis de que "Pequeño
J" no actuaba de manera aislada, sino como parte de una estructura narco
transnacional con ramificaciones en distintos puntos del conurbano bonaerense y
conexiones en Perú.
