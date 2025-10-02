La mano derecha de “Pequeño J” será trasladado hoy a la Argentina y mañana se abrirán los teléfonos

El fiscal que investiga el triple crimen de Florencio Varela
reveló cuándo llegará al país la mano derecha de “Pequeño J”, Matías Ozorio, y
cuándo será la apertura de los celulares.
Carlos Adrián Arribas, titular de la fiscalía de Homicidios
de La Matanza, adelantó que Ozorio llegará al país este jueves por la noche y
será indagado el viernes por la mañana.
“No puedo decir qué rol tuvo Ozorio, por ahora está como
coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”,
señaló Arribas
El fiscal aseguró que no se levantará el secreto de sumario
de la causa mientras avance la investigación y aclaró que aún no tienen probado
“que haya habido una transmisión” del triple crimen.
Arribas adelantó que el viernes será una jornada clave para
la causa. No solo por la indagatoria a Ozorio, sino porque se realizará la
apertura de los celulares incautados durante la investigación.
“Es una audiencia importante porque vamos a sacar
información clave”, agregó Arribas, quien aclaró que no tiene claro cuánto
durará el proceso de apertura.
El fiscal advirtió que continúan estableciendo el móvil del
triple crimen y descartó estar reteniendo la causa para que no pase a la
justicia federal: “Solamente estoy investigando”.
“Es parte de la investigación si ´Pequeño J´ es parte de
algo más grande. No sé si el techo de la organización termina en él”, explicó
Arribas.
El titular de la fiscalía de La Matanza confirmó que ninguno
de los primeros cuatro detenidos quiso declarar ante la Justicia.
A su vez, detalló que la causa continúa caratulada como
homicidio "con características que no se ve a menudo". “Por ahora no
va a cambiar la carátula”, afirmó.
Por último, se negó a revelar los nombres de los prófugos.
Se estima que hay al menos dos personas que participaron del crimen y aún no
fueron detenidas.
