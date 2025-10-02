Santiago del Estero: estaba internada, encendió un cigarrillo, se prendió fuego su camilla y murió

Una mujer de 55 años que estaba internada tras sufrir un
fuerte accidente en Santiago del Estero, encendió un cigarrillo en su cama de
terapia intensiva, se prendió fuego su camilla y murió.
El insólito caso sucedió días atrás cuando María Juan
ingresó al Hospital Regional debido a un accidente que sufrió en el
departamento de Quimíli, por lo que desde ese momento estaba bajo asistencia
respiratoria.
Sin embargo, se pudo constatar que un familiar ingresó por
fuera del horario de visita y le entregó un cigarrillo y un encendedor.
A través de las cámaras de seguridad se logra ver que quien
ingresó sin permiso fue un hermano de María Juan, quien se retiró 15 minutos
después de su visita.
Lo que llamó la atención es que, casi al instante, la
camilla de la paciente comenzó a prenderse fuego, lo que le provocó quemaduras
graves en la cara y vías respiratorias.
Aun así, pero al rápido accionar de los médicos, la mujer
falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves lesiones.
La causa ya es investigada por tres fiscales locales con la
idea de poder saber cómo se desencadenó el hecho.
Para ello, empezaron a tomar declaraciones a médicos,
realizaron pericias y analizaron las cámaras de seguridad.
