Dos niñas muertas tras el incendio en una iglesia en Córdoba: al menos 80 evacuados

Dos niñas muertas es el saldo de un incendio originado este
sábado a la tarde en una iglesia evangélica de barrio Villa Serrana, en la zona
norte de la ciudad de Córdoba.
Fuentes policiales además señalaron que unas 80 personas
fueron evacuadas del lugar y trabajaban servicios de emergencia para brindarle
asistencia médica.
Las llamas provocaron daños totales tanto en la iglesia como
en una edificación contigua en la que había varias personas descansando. Según
se informó, allí se encontraban varios extranjeros que participaban de un
encuentro religioso.
Personal de Bomberos de la Policía de Córdoba interviene
para controlar la situación e iniciar las investigaciones para determinar qué
ocasionó el fuego que se propagó en pocos minutos por el establecimiento.
