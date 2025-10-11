Dos niñas muertas tras el incendio en una iglesia en Córdoba: al menos 80 evacuados

NACIONALES

Dos niñas muertas es el saldo de un incendio originado este sábado a la tarde en una iglesia evangélica de barrio Villa Serrana, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Fuentes policiales además señalaron que unas 80 personas fueron evacuadas del lugar y trabajaban servicios de emergencia para brindarle asistencia médica.

Las llamas provocaron daños totales tanto en la iglesia como en una edificación contigua en la que había varias personas descansando. Según se informó, allí se encontraban varios extranjeros que participaban de un encuentro religioso.





Personal de Bomberos de la Policía de Córdoba interviene para controlar la situación e iniciar las investigaciones para determinar qué ocasionó el fuego que se propagó en pocos minutos por el establecimiento.