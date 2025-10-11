Video: una joven fue internada tras ser brutalmente agredida a la salida de un boliche en La Plata

NACIONALES





Un hecho de extrema violencia se vivió durante la madrugada de este viernes en La Plata. Dos chicas fueron brutalmente agredidas a la salida de un boliche y una de ellas terminó internada.

El dramático episodio ocurrió sobre calle 49, entre 6 y 7, en pleno centro de la ciudad, y quedó registrado en un video filmado por uno de los testigos que observaba el hecho a pocos metros de distancia.

En las imágenes se observa a una joven sobre el asfalto intentando cubrirse la cabeza con los brazos, mientras otras dos mujeres le pegan patadas en la cabeza y en la espalda. Cerca de ellas, otras chica en el suelo siendo agredida, mientras una multitud de personas observaba el hecho.

De acuerdo con la información publicada por la agencia Noticias Argentinas, una de las víctimas tuvo que ser internada en el Hospital Rossi de La Plata por las lesiones que presentaba en la cabeza y en las costillas.

Mientras que la segunda chica atacada, sufrió heridas leves, aunque también fue golpeada en la cabeza. “Había agentes de prevención en el lugar y no evitaron el ataque, pido justicia”, dijo la mamá de una de ellas en diálogo con el citado medio.

El caso está siendo investigado por las autoridades, que analizan los registros de las cámaras de seguridad y recopilan testimonios de testigos para obtener mayor información sobre lo sucedido. Hasta el momento, no hay personas detenidas.