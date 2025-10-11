MADARIAGA: El ganador del Concurso de Asadores fue Pablo Santiago Ianucara

MADARIAGA

Culminó hace minutos la octava edición del Concurso de Asadores en el Puesto La Invernada y el ganador fue Pablo Santiago Ianucara, oriundo de Mar del Plata, y quien asó en representación de la Escuela de Danzas "Attitude”.

El premio fue entregado por el reconocido cocinero Christian Petersen, el presidente de la Sociedad Rural Nicolás Pino y el intendente Esteban Santoro y consistió en la nada despreciable suma de $500.000.

El segundo lugar fue para el representante de la Escuela Bartolomé Mitre de Paraje El Cardalito, Juan Pablo , y el tercero para el asador del Jardín Frutita de Tala Luis Alberto Peralta. Ambos se alzaron con premios de $300.000.