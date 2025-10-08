Chocaron dos autos, se incendiaron y hay cinco personas heridas

NACIONALES

Un violento choque registrado esta mañana en la ruta 51, en cercanías de Bahía Blanca, dejó como saldo cinco personas heridas, al menos tres de ellas de gravedad.





El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 718 y fue protagonizado por un Ford Falcon verde metalizado, que sufrió la pérdida de GNC, y un Chevrolet Meriva que se incendió tras el impacto, casi sobre la banquina contraria.





Los heridos fueron trasladados al Hospital Penna. En el Falcon viajaba solo el conductor, Rafael Rafaeli, de 40 años, quien sufrió heridas de consideración. En la Meriva se desplazaban el chofer Ramiro Luna, de 34 años, con lesiones leves; Silvia Aguilar, de 60, y Stella Tosan, de 83, ambas en grave estado; y Juan Midrovcic, de 63, con heridas leves.





En el lugar trabajó personal del servicio Siempre, Defensa Civil y efectivos del Destacamento de Seguridad Vial. La ruta fue cortada preventivamente para permitir el trabajo de los socorristas y de los peritos de la Policía Científica.